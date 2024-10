Asociația „Suntem România” se opune demolării fostului cinema din Câmpina, ajuns o ruină

De aproximativ trei ani de zile, Asociația „Suntem România” a întreprins demersuri, luând legătura cu reprezentanții RADEF și ai Ministerului Culturii, pentru a lămuri stuația Cinematografului Central din Câmpina, ajuns o bombă cu ceas mizerabilă, adăpost pentru oamenii străzii și un veritabil pericol pentru oricine are „îndrăzneala” să se apropie. Alex Stoian, președintele Asociației se opune demolării construcției, acesta fiind de părere că o astfel de măsură este una „ilegală, fiind în fapt chiar o chestiune de natură penală”.

Fostul Cinematograf Central din Câmpina sau „Cinema 23 August”, cum se numea înainte de Revoluția din 1989, stă să se prăbușească sub ochii tuturor.

Imobilul a fost preluat de municipalitate și, în urma unei expertize tehnice, aprobată de CL Câmpina, s-a stabilit încă din mai 2023 că respectiva clădire trebuie demolată prin implozie întrucât reprezintă pericol public.

„Am cerut o expertiză tehnică, iar răspunsul nu lasă loc de nicio interpretare. Clădirii nu îi mai poate fi păstrată destinația, motiv pentru care, odată demolată, spațiul respectiv va fi cedat Spitalului Municipal pentru, posibil, un centru de primiri urgențe. E o clădire șubredă, iar dărâmarea ei trebuie să se facă în regim de urgență. Se vor impune restricții în zonă. Fostul cinema va fi demolat posibil chiar luna viitoare”, preciza, anul trecut, unul dintre aleșii locali.

Construcția nu a fost nici până astăzi demolată, iar reprezentanții Asociației „Suntem România” susțin că punerea în aplicare a unui astfel de măsuri reprezintă o ilegalitate. Mai mult, spun reprezentanții Asociației, „nu are ce căuta în plin centul orașului un compartiment de primiri urgențe pe acel teren”.

Alex Stoian, președinte: „Nu poate fi schimbată destinația imobilului. Municipiul Câmpina are obligația legală de a-l reda circuitului civil, respectiv acesta nu poate fi demolat, o astfel de acțiune urmând să implice răspunderea civilă și chiar penală a celor responsabili. Noi am propus renovarea și înființarea pe acel spațiu a unui centru cultural educativ axat pe artă teatrală și coinematografie. Nu am fost băgați în seamă. Sunt interese mari la mijloc, însă, noi ne vom opune prin toate mijloacele demolării. În cazul în care se continuă cu această idee o să ne folosim de toate pârghiile legale pentru a stopa acest demers. Câmpina merită să aibă un centru educativ cum nu mai există în Prahova. Nu parcare pe acel spațiu și nu o extindere a spitalului”.

Clădirea cinematografului a fost construită la finalul anilor 50, în prezent fiind atât de degradată încât reprezintă un real pericol pentru comunitate, având acoperişul parţial prăbuşit și sala de spectacole, dar și holul de acces complet distruse.