Un șofer și-a distrus mașina într-o ”plombă” din Ploiești

Un ploieștean a avut parte de o surpriză neplăcută, în această dimineață, în cartierul Bariera București. Acesta și-a distrus roata și bara mașinii după ce a intrat într-o groapă frezată de drumari pentru a fi asfaltată, dar pe care au lăsat-o nesemnalizată.

- Publicitate -

”În jurul orei 4 dimineața, am ieșit din benzinăria Petrom de la Hipodrom, unde am alimentat pentru un drum la aeroportul din București. Când am schimbat banda am simțit un impact puternic la roată și am tras imediat pe dreapta. Când am coborât din mașină am realizat ce s-a întâmplat. Am intrat cu mașina într-o groapă nesemnalizată” ne-a declarat șoferul.

Acesta susține că în urma impactului și-a distrus anvelopa, janta, dar și bara mașinii.

”La o estimare rapidă vorbim de o pagubă de cel puțin 3000 de lei. Voi da Primăria Ploiești în judecată pentru că nu mi se pare normal să lași nesemnalizat un pericol pe drum. Dacă provocam un accident?” se întreabă tânărul.

Acesta a fost nevoit să ajungă și la Poliție pentru a obține o autorizație în baza căreia să-șși poată repara mașina.

Economic Cauza incidentelor de la rafinăriile Petrotel și Petrobrazi Ieri dimineață s-a produs un incident tehnic atât la rafinăria Petrotel aparținând Lukoil, cât și la rafinăria Petrobrazi aparținând companiei OMV Petrom. În urma incidentului,...

- Publicitate -

”Am pierdut timp și bani din cauza drumarilor și autorităților” este concluzia șoferului.

Reamintim că în această perioadă Primăria Ploiești derulează o campanie de plombare a peste 300 de gropi, însă drumarii care execută lucrările nu le semnalizează, așa cum prevede legislația în vigoare.

Din păcate, nici Poliția Rutieră nu a reacționat până acum, deși are obligația de a-i sancționa pe drumari.

- Publicitate -

Cât costă să repari o groapă la Ploiești

Primăria Ploiești a transmis, la solicitarea Observatorulph.ro, lista tarifelor percepute de SC Drum Concept SRL, conform formularelor de ofertă. Strict pentru reparații locale (plombe) tariful este de 79,01 lei/mp. În cazul în care sunt efectuate reparații locale cu un anumit tip de criblură tariful este de 98,62 lei/mp.

La acest cost se pot adăuga, însă, alte lucrări, cum ar fi cele de frezare, pentru care există două tarife, de 5,71 lei/mp, respectiv 9,03/mp. Operațiunea poate include și curățarea și amorsarea suprafeței, respectiv 1,99 lei/mp.

Pentru spargerea betonului, de exemplu, tariful este de 167,64 lei/mp, în timp ce pentru efectuarea de săpături manuale tariful este de 72,96 lei/mp, iar pentru săpături mecanice de 15,85 lei/mp.

Social Angajații vor verifica online dacă sunt plătiți la negru Registrul general de evidență a salariaților – REGES ONLINE a devenit oficial odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr 295/27.03.2025. Noul...

- Publicitate -

Potrivit Primăriei Ploiești, „tariful unor lucrări de reparații, respectiv pentru execuția de lucrări privind reparațiile locale (plompe) și lucrări de asfaltare (covoare asfaltice) se stabilește în funcție de categoria de lucrare folosită, de prețul pe unitatea de măsură, cât și de cantitatea de lucrare prevăzută în comanda de execuție”.

Câți bani s-au cheltuit pe reparații curente la Ploiești

Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Ploiești valoarea anuală a comenzilor prestate și încasate în perioada 2020 – 2024.

Conform răspunsului primit, în perioada 2020 – 2024, suma depășește 29,4 milioane de lei, cu TVA. Cea mai mare sumă este aferentă reparațiilor curente din 2023 (8.757.121, 02 lei) în timp ce în 2020 valoarea comenzilor a fost de 3.555.033,57 lei cu TVA.

- Publicitate -

Citește și No comment: Cum se plombează gropile din Ploiești VIDEO