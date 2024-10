Lucrări de dezinsecție pe domeniul public din Ploiești

COMUNICAT privind Actiunea de deratizare pe domeniul public si privat in municipiului PLOIESTI

In baza contractului subsecvent nr. 8847/09.05.2024 pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in Municipiul Ploiesti, incheiat cu operatorul CORAL IMPEX SRL cu sediul secundar in Mun. Ploiesti, str Podul Inalt nr.6, bl. 4C, ap.3, tel/fa: 0244.517.610, va aducem la cunostinta ca in perioada 15.10.2024 – 25.10.2024 (functie de conditiile meteo) se va demara actiunea de deratizare pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti.

Actiunea de deratizare se va desfasura cu un numar de 20 de echipe repartizate in cele 10 sectoare, in intervalul orar 08.00-17.00.

Sunt utilizate produse raticide avizate de Ministerul Sanatatii si se regasesc in Registrul National al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar – umana de Ministerul Sanatatii:

Colbrom Pasta, Certificat de recunoastere mutuala nr. RO/2013/0005/MRA/IT/2012/00074/AUT/304031 avand substanta activa bromadiolone, folosit pentru combaterea rozatoarelor. Sustanta este amplasata in statii de intoxicare incuiate pentru a nu permite accesul oamenilor sau altor animale, decat vectorul tinta.

Masuri de prim ajutor specifice raticidului utilizat:

Inhalare: Se va ieşi la aer curat. Este necesara respiratia artificiala sau oxigen. Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă.

Contactul cu pielea: Indepartati imbracamintea contaminata. Se clateste pielea cu un dus. Se solicita sfat sau atentie medicala. Se spala hainele contaminate inainte de a le folosi din nou.

Contactul cu ochii: Scoateţi lentilele de contact, dacă există, spalati cu multa apa timp de cel putin 15 minute tinand pleoapele deschise. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia persistă.

Ingerare: Solicitati imediat sfat sau atentie medicala. Nu provocati voma. Nu administrati nimic care nu este autorizat in mod explicit de un medic.

S.C. CORAL IMPEX S.R.L. îşi declină orice responsabilitate în cazul nerespectarii Procesului verbal de instruire/instiintarilor/ etc, in cazul intoxicarilor accidentale.

Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană de Ministerul Sănătaţii şi fac parte din grupa 3 tip produs TP 14.

Antidotul, in caz de intoxicare accidentala, este Vitamina K.

Actiunea de deratizare, consta in completarea momelii raticide si amplasarea de statii de intoxicare care contin substanta raticida, sub forma de pasta si vor fi repartizare pe intreaga suprafata a municipiului, in locuri bine delimitate cum ar fi: de jur imprejurul blocurilor de locuinte, gardurile vii din fata si din spatele blocurilor, parcuri, in vecinatatea locurilor de joaca, platformele de gunoi, etc.

Statiile de intoxicare sunt de culoare neagra, prevazute cu sistem de inchidere, rezistente la umezeala, care sa nu permita accesul copiilor sau a animalelor la substanta raticida.

Rugam cetatenii Mun. Ploiesti sa supravegheze copiii pentru a nu atinga statiile de intoxicare precum si produsele raticide.

Posesorii de animale sunt rugati ca in zonele unde s-a aplicat tratamentul pentru combaterea rozatoarelor, sa tina cainii in lesa, sa evite statiile de intoxicare amplasate pentru a nu intra in contact cu produsele raticide.

De asemenea, rugam cetatenii municipiului Ploiesti sa evite atingerea statiilor de intoxicare precum si a produselor raticide, iar in situtia in care vor semnala actiuni de vandalism, distrugere si/sau sustragere a statiilor de intoxicare amplasate pe domeniul public si privat al municipiului, sa anunte politia locala.