Un ploieștean acuză o campanie „mincinoasă” cu premii Ciucaș: „Centrele nu există!”

„Câștigă premii Ciucaș, pentru relaxare în natură”. Este mesajul lansat de producătorul de bere în cadrul unei campanii de marketing menită să își răsplătească cumpărătorii. Un ploieștean a vrut să își ridice premiul de sub capac și a luat la rând mai multe centre de premiere din oraș. Centre care, a povestit acesta, nu există. Iar acolo unde există, dată fiind multitudinea de comentarii negative de pe pagina de Facebook a producătorului, premiile lipsesc cu desăvârșire.

„Bună ziua vă aduc la cunoștință scam -ul de marketing folosit de producătorul de bere Ciucaș, care a desfășurat o campanie de marketing cu premii sub capac. Premiile nu se pot ridica deorece așa zisele „centre de premiere” nu există. Am găsit premii „doză” de bere sub capac. După câteva zile am căutat două „centre de premiere” în Ploiești, în zona Mărășești și în cartierul Malul Roșu și, surpriză, la acele adrese specificate în lista publicată pe site-ul lor nu există magazinele respective.

Am sunat la numărul de telefon pus de ei la dispoziție, iar operatoarea mi-a specificat că nu știe ce să facă, dar voi fi sunat. Evident că acest lucru nu s-a întâmplat. Vorbim despre un producător destul de important. Nu mi se pare în regulă să își trateze așa cumpărătorii. Până la urmă nici măcar nu este vorba de premii, ci de practică în sine”, a povestit ploieșteanul.

Reacția celor de la Ursus Breweries, producătorul care are în portofoliu și marca de bere Ciucaș, nu a întârziat să apară. Răspunsul, însă, nu lămurește în niciun fel situația semnalată nu doar de către cititorul nostru, ci și de numeroase alte persoane care au reclamat pe pagina de Facebook a producătorului, „neseriozitatea celor care au lansat campania”.

„În contextul situațiilor descrise de dvs., vă asigurăm că operatorii noștri răspund întrebărilor primite de la participanții sau câștigatorii din cadrul campaniei și rezolvă diferitele situații care pot apărea pe parcursul derulării acesteia. În funcție de complexitatea situației, timpul de răspuns poate varia.

În ceea ce privește centrele de premiere disponibile ca parte din campania Ciucaș 2024 “Câștigă relaxat”, lista acestora este publicată pe site-ul nostru în secțiunea dedicată campaniei, într-o variantă interactivă, care să permită o căutare facilă și rapidă, și este actualizată în mod constant. Pentru orice sesizare, participanții pot contacta departamentul de suport Infoline sau ni se pot adresa în scris, prin e-mail. Vă mulțumim și, în cazul în care mai aveți nevoie de orice alte informații, vă stăm la dispoziție”, este răspunsul celor de la Ursus Breweries.