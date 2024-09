Petiție a locuitorilor din Comarnic pentru apă. ”Incompetență, neputință sau rea voință!”

Locuitorii din zona Ghioșești a orașului Comarnic au lansat o petiție online împotriva operatorului de apă și canalizare Hidro Prahova unde acționar majoritar este Consiliul Județean Prahova.

Semnatarii cer ca Hidro Prahova să facă investiții astfel încât să le fie asigurată apa potabilă.

Textul petiției:

Lipsa apei in zona GHIOSESTI, PRAHOVA incompetenta, neputinta, sau rea vointa!

De cativa ani fie ca e vara secetoasa, fie ca e iarna fara precipitatii, ne lovim de aceeasi problema in zona GHIOSESTI, PRAHOVA – operatorul regional al sistemelor de apa si canalizare este HIDRO PRAHOVA S.A! LIPSA APEI POTABILE- furnizata fie cu intreruperi aleatorii pe intervale lungi de timp, fie cu presiune scazuta.

Cauza acestei probleme este lipsa unor investitii in infrastructura si extinderea retelei de alimentare cu apa. In concluzie va solicitam sa ne sustineti in rezolvarea acestei probleme cu care ne confruntam prin semnarea acestei petitii. Speram ca in acest fel autoritatile abilitate, in speta Consiliul Judetean Prahova in subordinea caruia se afla , HIDRO Prahova S.A sa ia masurile care se impun”.

Un localnic a postat recent pe Facebook imagini cu infrastructura deficitară de apă administrată de operator.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere reprezentanților Hidro Prahova.