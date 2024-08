Activitățile pe linie de mediu derulate de Lukoil România

Activitățile pe linie de mediu se desfășoară în cadrul companiei Lukoil România în mod responsabil, cu accent de prevenire și monitorizare.

Deciziile și procesele referitoare la protecția mediului sunt conectate, în cadrul proceselor companiei, cu investițiile, dezvoltarea strategică, planificarea, bugetul si achizițiile.

Monitorizarea factorilor de mediu apa, aer (inclusiv zgomot), sol se face în conformitate cu cerințele trasate prin autorizațiile de funcționare pe linie de mediu, în vederea supravegherii încadrării în limitele legale a tuturor indicatorilor urmăriți.

Punctele de lucru ale Lukoil Romania SRL își desfășoară activitatea pe linie de mediu in baza documentelor de reglementare emise de către autoritățile în domeniu.

Astfel, în contextul contractelor de achiziție se are în vedere includerea unor criterii de protectie a mediului, de prevenire a generarii deseurilor, atat in cererile de oferta, cat si in contracte.

Colectarea selectiva a deseurilor, eficienta energetica, managementul apei si masurarea si reducerea emisiilor au o importanta foarte mare, aceste principii stau la baza activitatii in cadrul companiei.

Deseurile nepericuloase si periculoase generate in urma activitatii punctelor de lucru Lukoil Romania sunt colectate separat si predate, in vederea reciclarii//valorificarii/eliminarii in conditii sigure de mediu, catre firme autorizate conform ceritelor legale.

