Se poate și în spitalele din Ploiești. ”Pe secție am nimerit un medic..genul acela de îți vine să-l iei acasă”

Observatorul Prahovean continuă să publice impresiile cititorilor care au ajuns la un moment dat în spitalele ploieștene. Astăzi vă prezentăm experiența unei mămici care a ajuns recent cu copilul la spitalul de pediatrie cunoscut sub denumirea populară de ”Petrolul”.

Scrisoarea cititoarei:

Bună ziua, aș dori să împărtășesc experiența mea la spitalul Petrolul! Ca de fiecare dată, când ne-am urcat în mașină să plecăm spre spital..ne-am întrebat unde? Ploiești sau București? Am luat în calcul tot și am ajuns la concluzia ca spitalul d epediatrie din Ploiești este varianta cea mai ok, soțul neavând timp, iar dacă aveam nevoie de ceva era mai ușor de ajuns la noi. Am zis: cât de rău poate să fie? Am mai fost aici și am avut noroc de fiecare dată!! Poate am și acum!

Ajungem cu cel mic care avea febră de 7 zile într o luni după amiază, liber la urgențe..intrăm..i se fac analizele..necesitaăinternare..diagnostic sindrom febril.

Ajungem pe secție, unde am nimerit un medic..”genul ăla de îți vine să-l iei acasă”, foarte foarte drăguț, răspunde cu calm la orice întrebare, îți explică, te ascultă. Surpriză! Și personalul foarte dragut.

Zic..eh,or fi doar tura asta. Surpriză din nou..în toate turele doamnele doctor și asistentele erau foarte drăguțe..

Ceea ce lasă de dorit e mâncarea copiilor. Am mers la spital, am respectat regulile să nu îi dau din exterior dar nu poate mânca același piure din cartofi cu cărniță și supă cremă din legume zilnic. Da, da..zilnic…În plus deserturile erau cu zahăr, inclusiv ceaiul. Mi-am amintit că și în 2021 când am fost internată cu fetița, care are multiple alergii alimentare fix aceeași problemă am avut-o: cartof fiert si supă cremă de legume…mda..știu că nu e vina celor care o pregătesc.

Dar una peste alta eu am avut norocul să nimeresc la dna dr Duță, un medic de nota 100. Și daca ești supărat te face să te simți bine. Iar când ai parte de personal drăguț în spital totul ți se pare mai ușor.

Deci nu e chiar așa horror spitalul. Are medici competenți, asistente drăguțe, medicamente, materiale sanitare, băi renovate, camere dotate cu ce îți trebuie, zâmbete, mămici care dau ochii peste cap (inclusiv eu), plââââns muuult muuult că deh, copiii plâng! Dar sincer aș mai reveni doar dacă aș ști că nimeresc la același medic de gardă pe secție”.