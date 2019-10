Reacția șefei unei casiere din Kaufland Vest căreia i s-a făcut rău: ”Acum te-ai găsit?”

Postarea unui ploieștean pe Facebook, după un incident la care a fost martor în magazinul Kaufland Vest, a devenit virală pe Facebok. Acesta susține că unei casierițe i s-a făcut rău, reacția șefei de tură nefiind una corespunzătoare. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților companiei.

UPDATE Reacția Kaufland România după ce incidentul a devenit public

Contactat de observatorulph.ro, Marius Zinveliu a declarat: ”Nu am fost singurul care a reacționat. Înaintea mea au mai fost doi tineri care au încercat, fără succes, să contacteze conducerea pentru a atrage atenția asupra stării de rău a casieriței, însă nu au avut succes. Eu am insistat la paznic, tocmai pentru că femeia mai avea puțin și vomita pe banda de cumpărături. Nu mi s-a părut deloc în regulă atitudinea șefei, așa că am decis să fac public incidentul pe Facebook”.

Postarea parțială a ploieșteanului Marius Zinveliu:

”In seara asta (n.r. vineri, 11 octombrie), acum vreo 30 de minute la Kaufland Vest din Ploiesti la una din casele de pe rândul întâi servea o doamnă căreia îi era vizibil rău și îi venea să vomite. Când am observat acest lucru am anunțat pe cel de la pază.

Acesta s-a dus și a chemat-o pe duduia din poză. Asta (că nu merită apelativul aceasta) a trecut în fugă pe lângă vânzătoarea care se chinuia efectiv sa își facă treabă și i-a trântit un: "acum ți-ai găsit să-ți fie rău?" Și dusă a fost.

După alte câteva minute de stat la coada și văzând că nu vine nimeni să o schimbe pe doamna vânzătoare, am reinsistat sa vina cineva.

S-a dus iar nenea de la pază și a venit iarăși duduia din imagine însă acum cu o colega care a și înlocuit-o pe cea bolnavă, evident în timp ce bolborosea tot felul de apelative la adresa celei bolnave.

Nu am putut sa stau degeaba și am întrebat-o pe duduia din poză daca ii se pare normal ce face și cum vorbește. Mi s-a replicat sa îmi văd de viață”.