A plasat pe eMag o comandă acum trei luni, iar astăzi a primit un tort. Pățania unei tinere din Ploiești

O simplă comandă pe eMag, plasată în urmă cu mai bine de trei luni, s-a transformat pentru o tânără din Ploiești într-un lung șir de umilințe. Concret, coletul a fost pierdut de firma de curierat, însă nimeni nu a vrut să-și asume responsabilitatea pentru acest lucru, iar operatorii din call center au trecut rapid de la clasicele amânări și promisiuni, în momentul în care tânără încerca să verifice statusul comenzii, la o atitudine arogantă. Cum a ajuns ca, după tot acest timp, să-i fie returnați banii și să primească un tort, aflați în cele ce urmează.

Potrivit relatării acesteia, totul a început în data de 17 aprilie 2024 când a cumpărat prin intermediul eMag o placă de dezvoltare, Arduino Uno Rev3. A adăugat produsul în coș, iar plata a fost efectuată cu cardul.

Zilele s-au scurs, iar comanda a depășit timpul de livrare estimat, așa că tânăra a încercat să afle când va primi produsul pentru care deja îi fuseseră luați banii. Primul apel la firma de curierat (Sameday) a fost efectuat în data de 9 mai, însă răspunsul primit de la operator a pus-o pe gânduri: „O căutăm”.

A urmat o nouă perioadă de așteptare și de apeluri care nu au fost preluate de operatorii call center. Cu greu a reușit să afle că pachetul pe care îl aștepta acasă a fost pierdut, însă a obținut promisiunea că banii îi vor fi returnați în jurul datei de 23-24 mai. Numai că, surpriză, ca și în cazul plasării comenzii, acest termen a fost depășit.

Timpul a trecut, apelurile la Sameday au continuat, însă nimeni nu a fost în stare să ofere o soluție pentru această problemă. Mai mult, angajații au început să devină aroganți, irascibili și să o trimită pe tânăra din Ploiești să-și rezolve această problemă la alte departamente subordonate sediilor din București.

Miercuri, 24 iulie, aceasta ne-a relatat pe adresa redacției calvarul prin care trece: „Vă rog să mă ajutați să îmi recuperez banii. Nu e o sumă mare, însă am ajuns să fiu bătaie de joc, pe banii mei, pentru că eMag, prin serviciul de curierat pe care îl oferă, preferă mai degrabă să-și umilească clienții decât să-i ajute. Mă simt înșelată, nu mi se pare normal. Am primit promisiuni că cineva se va ocupa, dar în final am rămas fără bani”

Observatorul Prahovean a solicitat eMag un punct de vedere cu privire la această situație, solicitare ce i-a făcut brusc pe reprezentanții magazinului să-și amintească de comanda care se afla „în așteptare” încă din data 17 aprilie.

„În această dimineață o doamnă ne-a bătut la ușă cu un tort în mână. S-a recomandat ca fiind un reprezentant eMag și și-a cerut scuze pentru tot disconfortul apărut în urma interacțiunii cu angajații magazinului online. Totodată, m-a asigurat că suma plătită pentru comanda care nu a ajuns nici până în ziua de azi îmi va fi restituită, lucru ce s-a și întâmplat în orele următoare.

Am rămas plăcut surprinsă de gestul lor și sincer, chiar nu mă așteptam ca după atâta timp să-și aducă aminte și să încerce să remedieze situația. Ce-i drept, acest lucru nu va șterge cu buretele dezamăgirea pe care am resimțit-o în tot această perioadă, dar cu siguranță discuția pe care am avut-o cu doamna respectivă m-a făcut să înțeleg că a fost vorba de o greșeală care nu le definește modul de lucru cu clienții.

Chiar dacă a fost o experiență total neplăcută, sunt dispusă să mai plasez comenzii pe eMag atunci când voi avea nevoie”, ne-a declarat Raluca D.