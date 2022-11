Haine second fără documente conforme de curățare la vânzare în două magazine Humana din Ploiești. Rezultatele controlului OPC Prahova

Ion Iordăchescu, șeful Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia, anunță noi detalii despre amplul control desfășurat la depozitul de haine second Humana din Ploiești, dar și la două magazine din municipiu.

Acțiunea comisarilor ANPC s-a încheiat cu patru amenzi în valoare de 12 000 de lei. Sancțiunile au fost aplicate pentru că mărfurile aflate la data controlului atât în depozitul operatorului economic, cât și două magazine din municipiu, nu sunt curățate conform prevederilor legale.

Potrivit ANPC, a fost informată Garda de Mediu Prahova in vederea dispunerii de măsuri, conform competențelor.

„Revenim cu detalii privind finalizarea acțiunilor de control, desfășurate de comisari din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova (CJPC PRAHOVA) la operatorul economic SC HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SRL – importator de articole second hand, in baza tematicii naționale.

Acțiunile de control s-au desfasurat la depozitul operatorului și la doua magazine din Ploiești.

În urma acestora s-a concluzionat că mărfurile aflate la data controlului în depozitul operatorului economic, respectiv în cele două magazine, nu sunt curățate conform prevederilor legale in vigoare dispunandu-se măsura complementară de interzicere de punere pe piață pentru produse în valoare de peste 2,1 milioane lei. Totodată, din documentele prezentate, nu se poate verifica trasabilitatea mărfurilor care pleacă din depozit către magazine pe loturi.

Operatorul economic a fost sancționat cu patru amenzi in valoare totală de 12.000 lei. De asemenea, a fost informată Garda de Mediu Prahova in vederea dispunerii de măsuri, conform competențelor.” a scris Ion Iordăchescu vineri pe pagina de Facebook.