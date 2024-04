De ce rețeaua de gaze introdusă pe Valea Slănicului nu este racordată încă la sistemul național

Investiția, în valoare de peste 35 de milioane de euro, este finanțată în mare parte din fonduri europene și constă în introducerea rețelei de gaze în comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniş, Bertea, Ştefeşti, precum și în orașul Slănic. Beneficiari ai acestei investiții vor fi peste 8000 de gospodării şi instituţii publice din zona ”uitată” până acum de conducerile anterioare ale CJ Prahova.

Deși termenul de finalizare a lucrărilor a fost unul extrem de scurt pentru cei peste 330 de km de conducte de gaze, respectiv 9 luni, constructorul a reușit să respecte contractul. Astfel, în prezent mai sunt executate doar lucrări de reparații ale drumurilor afectate de șantierul deschis în toate cele 9 localități de pe Valea Slănicului, precum și lucrări de montare a unor module tehnice.

În aceeași perioadă în care au început lucrările, Consiliul Județean Prahova a solicitat Transgaz să realizeze conectarea noii rețele de gaze de pe Valea Slănicului la sistemul național de transport. Pentru că operatorul unde acționar majoritar este Ministerul Economiei a răspuns că această lucrare va fi cuprinsă abia în planul de investiții 2026-2027, Consiliul Județean Prahova și-a asumat să organizeze o licitație pentru conectarea rețelei de gaze la magistrală, lucrarea urmând să fie finanțată din resurse proprii, respectiv din contractarea unui credit.

Din motive necunoscute, abia în luna noiembrie a anului trecut, Transgaz a transmis documentația și soluția tehnică pentru racordarea rețelei de gaze deja introdusă în localitățile de pe Valea Slănicului. Imediat, Consiliul Județean Prahova a realizat studiul de fezabilitate și a organizat în luna ianuarie 2024 o licitație pentru desemnarea constructorului.

Dacă în 2022 și 2023 consilierii județeni au votat aproape în unanimitate proiectele de hotărâre care vizau introducerea rețelei de gaze pe Valea Slănicului, în 2024, an electoral, consilierii PSD s-au opus aprobării bugetului care cuprindea și racordarea la sistemul național și a altor proiecte privind investiția respectivă.

”În luna martie a acestui an, Transgaz ne-a notificat că a schimbat soluția tehnică, astfel încât am fost nevoiți să anulăm licitația și să organizăm o altă procedură pentru că se schimbase și traseul conductei care alimenta noua rețea. La începutul lunii aprilie am demarat o nouă licitație, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind sfârșitul acestei luni” ne-au declarat reprezentanții Consiliului Județean Prahova.