O familie din Prahova, a cărei casă a fost mistuită de flăcări, primește ajutor de la antreprenori

În urmă cu câteva săptămâni, o familie din satul Tăriceni (comuna Șirna) și-a văzut agoniseala de viață nimicită de flăcări. Două fetițe de 2 ani și jumătate, respectiv 4 ani și 9 luni, au fost scoase din flăcări, în miez de noapte, de către tată, care nu a mai reușit să salveze nimic din bunurile materiale. Omul, muncitor în construcții, a primit o veste „binecuvântată”, după cum s-a exprimat. Un grup de antreprenori prahoveni, printre care se numără și Iulian Nica, fondatorul lanțului Supermarket „La Cocoș”, s-a oferit să îl ajute pe prahovean cu tot ceea ce înseamnă materiale de construcții pentru refacerea casei făcută scrum.

Incendiul s-a produs la începutul acestei luni, undeva la 3 dimineața, pe fondul unui scurtcircuit electric. Din cauza fumului înecăcios, Andrei Tăriceanu (31 de ani) s-a trezit buimac din somn și a reușit să le scoată la timp din locuință pe cele două copile, Adela și Ana.

„Soția era la serviciu, schimbul 3, când s-a produs nenorocirea. A venit într-un suflet acasă. Nu am reușit să iau decât actele și să salvez fetițele. În rest, totul a fost mistuit de foc. Locuim acum la socrii, aici, în sat. Dar e provizoriu. Ana, fata cea mare, îmi spune zilnic că vrea înapoi acasă. Plânge și zice că vrea înapoi în camera ei. Mi se rupe sufletul de toată agoniseala de-o viață, care s-a făcut scrum în câteva minute”, povestește bărbatul care încearcă acum din răspunteri să reclădească ceea ce a fost cămin pentru copiii săi.

O veste neașteptată a venit acum aproximativ o săptămână din partea mai multor antreprenori din Prahova, printre care se numără și Iulian Nica, fondatorul lanțului de magazine Supermarket „La Cocoș”, din Ploiești.

A fost, pentru familia Tăriceanu, gura de oxigen de care cei patru, părinții și cele două copile, aveau nevoie pentru a putea merge mai departe. Un semn clar că niciodată nu trebuie să încetăm să credem în bine și în bunătate. Pentru că generozitatea chiar există, și nu în forma ei mimată. Și pentru că șansa îți e dată când poate nici nu te aștepți. Sau când ai încetat să mai speri.

„Au venit domnii de la Supermarket La Cocoș, aici, la noi. Au văzut dezastrul și s-au oferit să ne ajute. Cu mâna de lucru mă descurc eu, iar dânșii ne oferă toate materialele de construcții necesare refacerii casei. Un ajutor nesperat, fără de care nu am fi reușit. Am 3000 de lei salariu din construcții, iar soția lucrează ca femeie de serviciu. Nici nu am îndrăznit să mai visez că, din veniturile pe care le avem, ne-am putea reface căminul. Mulțumesc acestor oameni minunați, care, din câte știu, nu sunt la prima lor faptă bună”, a povestit, emoționat, Andrei Tăriceanu.

Cu sprijinul primit, prahoveanul speră ca în trei luni să reușească să finalizeze reconstrucția căsuței pe care, ușor ușor, să o mobilize si doteze, astfel încât Adela și Ana să se bucure de o copilărie frumoasă, așa cum merită.