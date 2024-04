Cozonacul de Paște de la Dulce și Sărat aduce în case gustul copilăriei și nu numai

Povesteam cu vreo doi ani în urmă de cozonacii domnești de la Dulce și Sărat. Din tot ce încercasem până atunci, aceștia aveau exact gustul copilăriei, și, de atunci, am rămas fidelă acestora. Apoi, am descoperit de la ei și celelalte sortimente „premium” și „de lux”, care, încet-încet, mi-au rafinat gusturile și mi-au deschis apetitul și pentru altceva.

De Crăciun am fost fascinată de cozonacul însiropat de la ei. Da, nu este recomandat copiilor, și, tocmai din acest motiv, am comandat și domnesc, să am și pentru ei ceva… „Nu vreți să încercați și noua variantă cu nutella?”, am fost întrebată atunci când am dat comanda. Nici nu știam că aveau și așa ceva…

Tocmai din acest motiv am și spus că, încet-încet mi s-au rafinat gusturile. Dacă în primii ani luam doar domnești, ulterior am combinat domneștii cu însiropați și toată lumea a fost fericită la mine în casă.

Dar, ce să vezi? Cei de la Dulce și Sărat au venit cu cozonacii cu nutella care, rapid, au urcat în topul preferințelor copiilor și, iată cum, am ajuns să iau, obligatoriu, și unul cu nutella.

Anul acesta, în materie de cozonaci, mi-au dat lovitura de grație. Am sunat, ca de obicei, pentru comanda de Paște. „Nu vreți să încercați și noul cozonac cu fistic?”, a venit întrebarea care, în urmă cu ceva timp, ne adăugase în preferințe cozonacul cu nutella… Pffffff, dilemă! La ce să renunțăm? La însiropat era exclus, la nutella, ce să renunți că au început copiii să bâzâie că ei vor neapărat cozonac „cu ciocolată”. Și atunci? Atunci am hotărât să luăm câte unul din fiecare anul ăsta pentru că nu pot renunța la absolut nimic.

Studiind lista de produse de Paștele acesta, în urmă cu două zile, am descoperit și cozonacul Cinnamon în oferta lor. Descrierea este de-a dreptul fabuloasă: aluat pufos, umplutură de unt, nucă și scorțișoară, scufundat în sirop de vanilie și acoperit cu glazură fină de cremă de brânză. Dar am promis că mă abțin! Ne ajung patru bucăți… sper! 😉

Clar și anul acesta comanda va fi completată de pască… nu poate să lipsească de pe masa de Paște, nu? Între pasca tradițională și pasca fără aluat, aleg cu siguranță pasca tradițională. Copiilor le place „cozonăcelul” de la pască.

În afară de produsele specifice Paștelui, cei de la Dulce și Sărat vin și cu o ofertă variată de prăjituri, care pot completa masa pascală. Prăjiturile de casă sunt absolut delicioase. Pot recomanda nucile, care mi-au îndulcit carantina în urmă cu doi ani, și prăjiturile cu bezea care se topesc în gură efectiv.

Oricum, indiferent de alegere, produsele de la Dulce și Sărat sunt minunate pe masa de Paște iar prețurile sunt, cu siguranță, mai mult decât atractive!

Comenzile pentru produsele de la Dulce și Sărat pot fi făcute la numărul de telefon: 0739.844.839. Tot la același număr primiți și detalii despre livrare.

De asemenea, îi găsiți la magazinele din Prahova: cel din Păulești (Calea Unirii 242, Complex Păulești – parter) sau cel din Ploiești, de pe strada Vasile Lupu.

