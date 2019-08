Înșelăciune cu contractele de energie electrică la Ploiești. ”M-au transferat la Enel, mințindu-mă că sunt de la Electrica și trebuie să reînnoiesc contractul”

O cititoare a Observatorulph.ro ne-a povestit ce a pățit ieri cu două angajate ale Enel, care s-au dat drept angajate ale actualului furnizor de electricitate și au păcălit-o că semnează ”noul contract”.

”Ieri, în jurul orelor 12.00, m-am trezit în fața casei mele de pe Strada Pielari din Ploiești cu două doamne bine făcute la vreo 40-50 de ani. Mi-au spus că sunt de la curent și TREBUIE să reînnoim contractul.

Le-am precizat în mod expres că nu vreau să mă transfer, auzind de astfel de situații în care oamenii au fost păcăliți și s-au trezit transferați la alt furnizor. Mi-au dat asigurări că nu se schimbă nimic. Sunt același furnizor, cu aceleași date de facturare și că nu se modifică nimic. N-am reușit să găsesc contractul vechi și aici a fost problema mea. Mi-au cerut buletinul, au completat contractul, mi-au dat un exemplar și au plecat repede.

Seara, când a venit soțul meu acasă, i-am povestit ce s-a întâmplat, am căutat amândoi vechiul contract și am descoperit că ei sunt Enel iar vechiul furnizor este Electrica. Am luat foc”, povestește Cristina Soare, cititoarea care ne-a semnalat cazul.