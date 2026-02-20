- Publicitate -
Spitalul Județean de Urgență Ploiești a alocat două linii telefonice pentru aparținătorii pacienților din UPU

Autor: Luiza Toboc
SJU
SJU PLoiești

Spitalul Județean de Urgență Ploiești a pus în funcțiune două linii telefonice dedicate pentru comunicarea rapidă și eficientă cu familiile persoanelor aflate în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU). Conducerea unității sanitare face apel la aparținători să folosească numerele de telefon exclusiv pentru solicitarea de informații referitoare la pacienții aflați în camera de gardă.

Măsura are scopul de a facilita accesul la informații actualizate despre starea pacienților și de a reduce presiunea asupra personalului medical din UPU, dat fiind faptul că SJU Ploiești este una dintre cele mai aglomerate structuri medicale din Prahova,

Numerele de telefon dedicate aparținătorilor din UPU Ploiești:

  • Asistent social UPU: 0244 / 892 255
  • Asistent medical Triaj: 0787 735 692

