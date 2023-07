Un tânăr de 17 ani a murit din cauza abuzului de energizante, combinate cu tutun. Medic prahovean: „Aceste băuturi nu îți dau aripi, ci pot provoca atac de cord”

Un adolescent de doar 17 ani a murit din cauza consumului excesiv de energizante combinat cu tutun. Alexandru se afla la o tabără de vară în Iași, unde a suferit un infarct. În ciuda manevrelor de resuscitare, inima lui s-a oprit. Un caz șocant, care ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru ceea ce astăzi reprezintă un trend în rândul tinerilor: consumul în exces a unei băuturi despre care generația Z are senzația că„ îi dă aripi”. Ei bine, medicii sunt altă părere și anume că orice energizant consumat chiar și în cantități mici îți poate provoca un atac de cord, mai ales dacă persoana în cauză are probleme cardiace.

Tânărul de doar 17 ani a făcut abuz. Într-o singură seară a fumat două pachete de țigări și a băut patru doze de băuturi energizante.

„Clar excesul e cel care i-a cauzat moartea. Dacă acel băiat avea și anumite probleme cardiace, atunci combinația i-a fost fatală. Însă chiar și pentru un om perfect sănătos, consumul energizantelor sun pretextul că astfel este compensată starea de oboseală e, de fapt, o falsă senzație de energie.

Cofeina și taurina, ingredientele cheie ale acestei băuturi au consecințe extrem de pericolase asupra inimii, atunci când sunt combinate.

Băuturile de acest tip pot cauza accelerarea ritmului cardiac, presiune arterială ridicată, probleme cu somnul, creșterea in greutate, spasme musculare, amețeli și senzație de vomă. Consumul acestui tip de băuturi în mod regulat poate cauza chiar moartea subită, așa cum s-a întâmplat în cazul acestui tânăr. Să nu uităm că substanțele cu potențial halucinogen din tutun combinate cu energizantele sunt devastatoare pentru organism. Am avut cazuri de tineri care au ajuns în urgențe cu palpitații și stare generală proastă din cauza abuzului de energizante. Din fericire, am reușit să îi stabilizăm, însă, ca medic, deși nu stă în puterea mea, aș interzice comercializarea unor astfel de băuturi”, ne-a precizat medicul Gabriela Popescu, urgentist în cadrul SMC Câmpina.

Același doctor a ținut să mai precizeze că astfel de băuturi provoacă dependență fizică lși psihică, astfel că un adolescent, fiindcă „moda consumului unor astfel de băuturi e în rândul tinerilor, nici nu își dă seama când a alunecat pe panta periculoasă a dependenței”.

Institutul Național de Sănătate Publică avertizează că printre efectele consumului de energizante se numără: inducerea stării de anxietate, probleme de somn, palpitații, creșterea tensiunii arteriale, amețeli, stare de greață, deshidratare, osteoporoză, erodarea smalțului dentar, favorizarea diabetului, reducerea abilităților cognitive și comportamentale și moartea subită, în caz de abuz.

Efectul de creștere a atenției și concentrării urmează imediat după consumul de energizant, însă, pe termen lung, aceste capacități se pierd, pentru că o astfel de băutură nu poate înlocui privarea de somn, oboseala sau stresul, ci doar le maschează.