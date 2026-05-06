Nicușor Dan a anulat recepția de la Palatul Cotroceni. Pe 9 mai era invitată și președinta Parlamentului European

Președintele Nicușor Dan a anulat recepţia de Ziua Europei. Evenimentul urma să aibă loc sâmbătă, 9 mai, la Palatul Cotroceni.

„Vă informăm că Recepţia Oficială oferită cu prilejul Zilei Europei, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată”, a anunțat miercuri dimineață, 6 mai, Administraţia Prezidenţială.

Potrivit anunțului, „această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţionale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”.

Și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, urma să ia parte sâmbătă, la un eveniment organizat în contextul seriei de dezbateri „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, scrie Agerpres. În aceste condiții, vizita acesteia va fi reprogramată.

Contextul politic actual

Cabinetul premierului Ilie Bolojan a fost demis marți, 5 mai, în urma moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR. Aceasta a fost adoptată cu 281 de voturi ale parlamentarilor prezenți.

Președintele Nicușor Dan a anunțat seara, în cadrul unei scurte declarații de presă, că va începe consultările pentru formarea unui nou guvern. O va face mai întâi la nivel informal, apoi prin întâlniri oficiale cu delegațiile partidelor, a spus Nicușor Dan.

„Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și, subliniez, la capătul acestor proceduri, vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a exclus varianta alegerilor anticipate, scenariu propus de președintele AUR, George Simion.