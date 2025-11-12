George Șerban, deputat PNL de Prahova: Este necesară modernizarea profesiei de executor judecătoresc

Modernizarea profesiei de executor judecătoresc este o etapă necesară pentru consolidarea statutului acestei profesii juridice liberale consideră George Șerban, deputat PNL de Prahova.

Comunicat de presă

Profesia de executor judecătoresc, reglementată prin Legea nr. 188/2000, reprezintă una dintre verigile esențiale ale sistemului judiciar românesc. Executorii judecătorești sunt profesioniști ai dreptului, învestiți să îndeplinească un serviciu de interes public prin acte de autoritate publică, ceea ce le conferă o responsabilitate majoră în aplicarea forței coercitive a statului.

Într-un context economic, juridic și social aflat în continuă schimbare, modernizarea acestei profesii a devenit o necesitate. De aceea, în data de 11 noiembrie am depus la Parlament un proiect de modificare și completare a Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești. Cred că propunerea mea legislativă răspunde acestei nevoi, adaptând legea în vigoare la realitățile actuale, în acord cu legislația Uniunii Europene.

Precizez că proiectul de lege răspunde observațiilor formulate de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 241 din 9 mai 2025 și urmărește ajustarea cadrului normativ pentru o mai bună funcționare a profesiei.

Cele mai importante modificări se referă la:

– eliminarea posibilității numirii în profesie fără examen/concurs

– înființarea Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești în cadrul UNEJ.

– crearea Registrului Național de Evidență a Executorilor Judecătorești, măsură de accesibilitate prin care executorii judecătorești sunt obligați ca, după numire, să îşi înregistreze sediul biroului individual în Registrul Național de Evidență a Executorilor Judecătorești, iar după începerea activității, să își înregistreze orice modificare a modului de organizare și desfăşurare a activității;

– eficientizarea conducerii și întărirea răspunderii disciplinare

– recalibrarea organizării Camerelor și a Uniunii, modernizarea dispozițiilor privind drepturile, obligațiile și incompatibilitățile executorilor judecătorești

– sistematizarea regulilor privind registrele care se înfiinţează și funcționează la nivelul Uniunii Națiomale a Executorilor Judecătorești

Executorii judecătorești îndeplinesc un important serviciu de interes public, fiind veriga esențială între hotărârile instanței și aplicarea lor efectivă. Trebuie să le consolidăm statutul, să dăm vizibilitate celor integri și transparenți, astfel încât interesul cetățenilor să fie mai bine reprezentat.