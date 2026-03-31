Guvernul vrea să plafoneze încă trei luni adaosul comercial la alimentele de bază

Roxana Tănase
Foto cu caracter ilustrativ

Guvernul se întrunește marți, 31 martie, de la ora 18:00, pentru adoptarea proiectului privind prelungirea, cu încă trei luni, a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

Decizia are la bază creșterea prețurilor la carburanți, pe fondul războiului din Iran, care afectează costurile produselor alimentare.

Proiectul propus de Ministerul Agriculturii prevede „prelungirea termenului de aplicare al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 67/2023 cu o nouă perioadă de trei luni, respectiv până la data de 30 iunie 2026”. (Detalii AICI).

„Măsura de combatere a creşterii excesive a preţurilor se aplică doar operatorilor economici înregistraţi în România, indiferent de forma de organizare, care întreprind activități 3 de import, comerţ intracomunitar, distribuţie şi vânzare, pentru produsele agricole şi alimentare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă”, se arată în proiect.

Lista alimentelor de bază vizate

  • Pâine albă simplă, cu gramaj cuprins între 300–500 g, fără specialități
  • Magiun, până la 350 g
  • Lapte de vacă de consum, 1 l, cu 1,5% grăsime, cu excepția UHT
  • Brânză telemea de vacă, vrac
  • Iaurt simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime, cu gramaj maxim de 200 g

 

  • Făină albă de grâu „000”, până la 1 kg
  • Mălai, până la 1 kg
  • Ouă de găină, calibrul M
  • Ulei de floarea-soarelui, până la 2 l
  • Carne proaspătă de pui

 

  • Carne proaspătă de porc
  • Legume proaspete vrac
  • Fructe proaspete vrac
  • Cartofi proaspeți albi, vrac
  • Zahăr alb tos, până la 1 kg

 

  • Smântână, 12% grăsime
  • Unt, până la 250 g

Actualul mecanism de plafonare a adaosului comercial expiră astăzi, 31 martie.

Sunteți de acord cu închirierea spațiilor de parcare rezidențială în Ploiești? Sondaj Observatorul Prahovean

Corina Matei Corina Matei -
Luni, 30 martie 2026, Consiliul Local Ploiești a votat...

Un bijutier din Ploiești ține vie o meserie rară de peste 30 de ani

Marius Nica Marius Nica -
Pe bijutierul Mihail Haraba (53 de ani) îl găsiți...

Povestea centrului AZAMI din Câmpina: cum sunt ajutați copii și adulți să-și înțeleagă emoțiile

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Câmpina, Centrul AZAMI, fondat de psihologul și psihoterapeutul...

