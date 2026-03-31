Guvernul vrea să plafoneze încă trei luni adaosul comercial la alimentele de bază

Guvernul se întrunește marți, 31 martie, de la ora 18:00, pentru adoptarea proiectului privind prelungirea, cu încă trei luni, a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.
Decizia are la bază creșterea prețurilor la carburanți, pe fondul războiului din Iran, care afectează costurile produselor alimentare.
Proiectul propus de Ministerul Agriculturii prevede „prelungirea termenului de aplicare al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 67/2023 cu o nouă perioadă de trei luni, respectiv până la data de 30 iunie 2026”. (Detalii AICI).
„Măsura de combatere a creşterii excesive a preţurilor se aplică doar operatorilor economici înregistraţi în România, indiferent de forma de organizare, care întreprind activități 3 de import, comerţ intracomunitar, distribuţie şi vânzare, pentru produsele agricole şi alimentare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă”, se arată în proiect.
Lista alimentelor de bază vizate
- Pâine albă simplă, cu gramaj cuprins între 300–500 g, fără specialități
- Magiun, până la 350 g
- Lapte de vacă de consum, 1 l, cu 1,5% grăsime, cu excepția UHT
- Brânză telemea de vacă, vrac
- Iaurt simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime, cu gramaj maxim de 200 g
- Făină albă de grâu „000”, până la 1 kg
- Mălai, până la 1 kg
- Ouă de găină, calibrul M
- Ulei de floarea-soarelui, până la 2 l
- Carne proaspătă de pui
- Carne proaspătă de porc
- Legume proaspete vrac
- Fructe proaspete vrac
- Cartofi proaspeți albi, vrac
- Zahăr alb tos, până la 1 kg
- Smântână, 12% grăsime
- Unt, până la 250 g
Actualul mecanism de plafonare a adaosului comercial expiră astăzi, 31 martie.