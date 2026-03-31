Guvernul vrea să plafoneze încă trei luni adaosul comercial la alimentele de bază

Guvernul se întrunește marți, 31 martie, de la ora 18:00, pentru adoptarea proiectului privind prelungirea, cu încă trei luni, a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

Decizia are la bază creșterea prețurilor la carburanți, pe fondul războiului din Iran, care afectează costurile produselor alimentare.

Proiectul propus de Ministerul Agriculturii prevede „prelungirea termenului de aplicare al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 67/2023 cu o nouă perioadă de trei luni, respectiv până la data de 30 iunie 2026”. (Detalii AICI).

„Măsura de combatere a creşterii excesive a preţurilor se aplică doar operatorilor economici înregistraţi în România, indiferent de forma de organizare, care întreprind activități 3 de import, comerţ intracomunitar, distribuţie şi vânzare, pentru produsele agricole şi alimentare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă”, se arată în proiect.

Lista alimentelor de bază vizate

Pâine albă simplă, cu gramaj cuprins între 300–500 g, fără specialități

Magiun, până la 350 g

Lapte de vacă de consum, 1 l, cu 1,5% grăsime, cu excepția UHT

Brânză telemea de vacă, vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime, cu gramaj maxim de 200 g

Făină albă de grâu „000”, până la 1 kg

Mălai, până la 1 kg

Ouă de găină, calibrul M

Ulei de floarea-soarelui, până la 2 l

Carne proaspătă de pui

Carne proaspătă de porc

Legume proaspete vrac

Fructe proaspete vrac

Cartofi proaspeți albi, vrac

Zahăr alb tos, până la 1 kg

Smântână, 12% grăsime

Unt, până la 250 g

Actualul mecanism de plafonare a adaosului comercial expiră astăzi, 31 martie.