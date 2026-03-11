Nicușor Dan, anunț despre cererea SUA de dislocare în România a unor militari și echipamente

Președintele României, Nicușor Dan, a declara că în ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a discutat solicitarea SUA privind dislocarea temporară în România a unor „echipamente non-cinetice” și a unor forțe militare, în contextul războiului din Iran. Potrivit șefului statului, Parlamentul este cel care trebuie să aprobe această dislocare.

„Și punctul al treilea al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, echipamente de monitorizare și de unele echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Subliniez că aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. Sunt echipamente non-cinetice.

Ele vor fi dislocate, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi, în baza acordului de parteneriat între România și SUA și este o colaborare a României cu SUA similară, în aceste zile, cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac.

Pentru ca aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România e nevoie de votul Parlamentului. Am trimis o scrisoare Parlamentului și să avem o dezbatere în Parlament în această după-amiază.

Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României, deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a declarat președintele Nicușor Dan.