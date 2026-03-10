Cum arată Striker, cel mai nou model Dacia

Dacia a publicat primele imagini și informații despre Striker, un model descris de marcă drept crossover „multi-energie”, gândit să completeze oferta Dacia în segmentul C.

Design: „break înălțat”

În comunicarea oficială, Dacia pune accent pe o siluetă aerodinamică, dar cu o prezență robustă, specifică unui crossover. Din imaginile de prezentare se disting câteva elemente-cheie:

Partea frontală verticală, cu semnătură luminoasă modernă și o grilă amplă, care integrează noua identitate vizuală Dacia.

Profil alungit, care sugerează „dinamismul unui break”, dar cu gardă la sol ridicată (look de SUV).

În spate, Dacia menționează o bandă neagră lucioasă ce unește blocurile optice, evidențiată de o textură tehnică, menită să întărească ideea de „modern” și „robust”.

Când va putea fi cumpărat

Striker are 4,62 metri lungime și va completa Bigster în segmentul C. Modelul urmează să fie dezvăluit integral în luna iunie, iar pe site-ul Dacia România este prezentat ca disponibil la începutul anului 2027.

Dacia spune că numele e inspirat din ideea de „a lovi ținta / a da lovitura” și păstrează terminația „-ER”, specifică gamei (Duster, Jogger, Bigster)