- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Cum arată Striker, cel mai nou model Dacia

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Dacia a publicat primele imagini și informații despre Striker, un model descris de marcă drept crossover „multi-energie”, gândit să completeze oferta Dacia în segmentul C.

- Publicitate -

Din articol

Design: „break înălțat”

În comunicarea oficială, Dacia pune accent pe o siluetă aerodinamică, dar cu o prezență robustă, specifică unui crossover. Din imaginile de prezentare se disting câteva elemente-cheie:

Partea frontală verticală, cu semnătură luminoasă modernă și o grilă amplă, care integrează noua identitate vizuală Dacia.

- Publicitate -

Profil alungit, care sugerează „dinamismul unui break”, dar cu gardă la sol ridicată (look de SUV).

În spate, Dacia menționează o bandă neagră lucioasă ce unește blocurile optice, evidențiată de o textură tehnică, menită să întărească ideea de „modern” și „robust”.

Când va putea fi cumpărat

Striker are 4,62 metri lungime și va completa Bigster în segmentul C. Modelul urmează să fie dezvăluit integral în luna iunie, iar pe site-ul Dacia România este prezentat ca disponibil la începutul anului 2027.

- Publicitate -

Dacia spune că numele e inspirat din ideea de „a lovi ținta / a da lovitura” și păstrează terminația „-ER”, specifică gamei (Duster, Jogger, Bigster)

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Ploiești fără păcănele! Mihaela, angajată a unei săli de jocuri: „Nu s-a spânzurat nimeni din cauza jocurilor”

Corina Matei Corina Matei -
Campania Observatorului Prahovean, „Ploiești fără păcănele!”, a stârnit reacţii,...

”Gaură” de 10 milioane de euro. Cum a ajuns stația de epurare să coste Ploieștiul o avere

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Stația veche de epurare a Ploieștiului, construită în perioada...

De la fotbal la marketing digital: povestea antreprenorului Sergiu Bălănică și proiectul lui „unic” pentru imobiliare

Marius Nica Marius Nica -
Sergiu Bălănică (22 ani) își definește munca printr-o idee...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -