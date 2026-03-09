Marele premiu la Loto 6/49, de 4,5 milioane de euro, a fost ridicat astăzi

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 12 februarie 2026, în valoare de 22.948.891,68 lei (peste 4,50 milioane de euro), și-a ridicat câștigul în cursul zilei de 9 martie, potrivit unui comunicat al Loteriei Române.

- Publicitate -

Conform informațiilor transmise de Loterie, câștigătorul este din Botoșani, are în jur de 50 de ani și lucrează în domeniul transporturilor.

Acesta joacă aceleași numere la Loto 6/49 de peste 10 ani și a declarat că era convins că, într-o zi, va câștiga premiul cel mare.

- Publicitate -

Spune că are în vedere să investească o parte din bani, iar numerele alese nu au o semnificație personală.

Biletul câștigător a fost jucat online, pe aplicația AmParcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

„Credeți, pentru că eu prin perseverență am reușit! Mult succes și tuturor reușită maximă!”, este mesajul transmis de câștigător.