Marele premiu la Loto 6/49, de 4,5 milioane de euro, a fost ridicat astăzi

loto

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 12 februarie 2026, în valoare de 22.948.891,68 lei (peste 4,50 milioane de euro), și-a ridicat câștigul în cursul zilei de 9 martie, potrivit unui comunicat al Loteriei Române.

Conform informațiilor transmise de Loterie, câștigătorul este din Botoșani, are în jur de 50 de ani și lucrează în domeniul transporturilor.

Acesta joacă aceleași numere la Loto 6/49 de peste 10 ani și a declarat că era convins că, într-o zi, va câștiga premiul cel mare.

bilet castigator loto 6 din 49

Spune că are în vedere să investească o parte din bani, iar numerele alese nu au o semnificație personală.

Biletul câștigător a fost jucat online, pe aplicația AmParcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

„Credeți, pentru că eu prin perseverență am reușit! Mult succes și tuturor reușită maximă!”, este mesajul transmis de câștigător.

