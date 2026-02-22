Patru bărbați arestați în Timiș într-un dosar de viol și agresiune sexuală

Patru dintre cei șase bărbați cercetați într-un dosar de viol și agresiune sexuală în județul Timiș au fost arestați preventiv, în urma unor percheziții. Ancheta vizează presupuse fapte comise asupra a patru minore în vârstă de 14 ani.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, în perioada 2025–2026, șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani, ar fi întreținut relații sexuale, ar fi agresat sexual și ar fi racolat patru minore, pe raza județului Timiș.

„La data de 20 februarie 2026, au fost puse în executare șapte mandate de percheziție domiciliară în localitățile Satchinez și Hodoni, fiind depistate șase dintre persoanele bănuite de comiterea faptelor”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Timiș.

În urma probatoriului administrat în cauză, față de cei șase bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Ulterior, instanța a admis propunerea de arestare preventivă în cazul a patru dintre bărbații reținuți. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și pentru dispunerea măsurilor legale.

Cazul a intrat și în atenția Direcției pentru Protecția Copilului, care se ocupă de consilierea minorelor.