Polițistul care a amendat un pompier voluntar aflat în misiune este cercetat disciplinar.

Polițistul care l-a amendat și l-a lăsat fără permis pe un pompier voluntar aflat în misiune este cercetat disciplinar. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în județul Galați. Atât polițistul, cât și pompierul se îndreptau către același incendiu.

- Publicitate -

Cazul a intrat în atenția Inspectoratului General al Poliției Române și a Ministerului Afacerilor Interne, care au dispus controale la Galați. Pompierii voluntari au fost solicitați, săptămâna trecută, să intervină pentru stingerea unui incendiu la o locuință.

Pe DJ 251J, autospeciala de pompieri a fost ajunsă din urmă de un echipaj al Poliției din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rădești. Pentru că drumul era îngust, șoferul autospecialei de pompieri nu a putut face loc echipajului de Poliție, care l-a somat să elibereze drumul.

- Publicitate -

Pompierul voluntar, un bărbat în vârstă de 56 de ani, din localitatea Drăgușeni, a fost amendat cu 3.037,5 lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 120 de zile, pe motiv că a folosit dispozitive care, potrivit Poliției, nu erau autorizate.

Ca urmare a incidentului, pompierii au ajuns cu 15 minute întârziere, incendiul fiind stins de vecini. (Detalii AICI).