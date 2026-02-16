Ce măsură a fost luată împotriva polițistului care a lăsat un pompier fără permis, în drum spre incendiu

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați a anunțat declanșarea unei cercetări disciplinare împotriva polițistului care a amendat și a suspendat permisul unui pompier voluntar aflat în misiune.

Decizia a fost luată după ce cazul a generat un val de indignare publică. Conducerea IPJ Galați a analizat circumstanțele incidentului și a stabilit că intervenția agentului trebuie verificată prin prisma „principiilor, eticii și deontologiei profesiei de polițist”.

Vă reamintim că pe 3 februarie, o autospecială a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Drăgușeni se deplasa la un incendiu în satul Căuiești, fiind alertată prin 112.

Un echipaj de poliție, care se îndrepta spre același incendiu, a încercat să depășească mașina de pompieri pe un drum îngust. Agentul l-a tras pe dreapta pe pompier, reproșându-i că nu i-a acordat prioritate și că folosește semnale luminoase/acustice fără a avea autorizație legală (conform noilor criterii de dotare din 2024).

Pompierul a fost amendat cu peste 3.000 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 120 de zile, chiar în timpul deplasării spre intervenție. Din cauza întârzierii cauzate de polițist , incendiul a fost stins de localnici până la sosirea echipajului.

Reprezentanții IPJ Galați au declarat că „regretă contextul creat” și au subliniat importanța cooperării instituționale. În timp ce polițistul este acum cercetat disciplinar, pompierul voluntar a contestat deja sancțiunea în instanță, susținând că autospeciala era dotată din fabrică cu girofar și se afla într-o misiune oficială unde „viața oamenilor are prioritate”.