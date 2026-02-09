Începe procesul lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară. Tribunalul i-a respins contestația

Judecata în dosarul în care fostul candidat la prezidențialele din 2024, Călin Georgescu, este acuzat de propagandă legionară poate începe, după ce Tribunalul București a respins luni, 9 februarie 2026, contestația acestuia. Decizia este definitivă.

Dosarul se află în camera preliminară, unde se verifică dacă rechizitoriul procurorilor este întocmit corespunzător, notează hotnews.ro.

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul – inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate la data de 09.12.2025 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.

În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă contestatorul – inculpat la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București.

Vă reamintim, Călin Georgescu este trimis în judecată pentru infracțiunea de „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale)”.