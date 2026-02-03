Prima zi neplătită a concediului medical, atacată la CCR de Avocatul Poporului

Avocatul Poporului a sesizat marți, 3 februarie 2026, CCR (Curtea Constituțională a României) privind legea care anulează plata primei zile de concediu medical. Instituția solicită constatarea neconstituționalității articolului care prevede diminuarea plății concediului medical cu o zi.

În motivarea transmisă către Curtea Constituțională, Avocatul Poporului arată că măsura încalcă principiul securității juridice, deoarece asigurații contribuie lunar la sistemul de asigurări sociale tocmai pentru a fi protejați în caz de boală.

Suspendarea plății pentru prima zi transformă, practic, o parte din contribuția angajatului într-o taxă fără beneficii, afectând astfel dreptul de proprietate privată asupra veniturilor cuvenite, notează hotnews.ro.

Modificarea a intrat în vigoare la 1 februarie 2026 și afectează toate concediile medicale emise în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indiferent de motivul medical sau de vechimea în muncă a angajatului.

Avocatul Poporului a sesizat CCR după ce mai multe organizații sindicale și asociații de pacienți i-au solicitat intervenția.