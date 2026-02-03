Prima zi neplătită a concediului medical, atacată la CCR de Avocatul Poporului

Avocatul Poporului a sesizat marți, 3 februarie 2026, CCR (Curtea Constituțională a României) privind legea care anulează plata primei zile de concediu medical. Instituția solicită constatarea neconstituționalității articolului care prevede diminuarea plății concediului medical cu o zi.
În motivarea transmisă către Curtea Constituțională, Avocatul Poporului arată că măsura încalcă principiul securității juridice, deoarece asigurații contribuie lunar la sistemul de asigurări sociale tocmai pentru a fi protejați în caz de boală.
Suspendarea plății pentru prima zi transformă, practic, o parte din contribuția angajatului într-o taxă fără beneficii, afectând astfel dreptul de proprietate privată asupra veniturilor cuvenite, notează hotnews.ro.
Modificarea a intrat în vigoare la 1 februarie 2026 și afectează toate concediile medicale emise în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indiferent de motivul medical sau de vechimea în muncă a angajatului.
Avocatul Poporului a sesizat CCR după ce mai multe organizații sindicale și asociații de pacienți i-au solicitat intervenția.
Pe langa faptul ca …. aia care ocupa fotoliul de avocat al poporului (nu stim care, nu am vazut-o vreodata in vreo luare de pozitie publica) a trebuit sa astepte sa o preseze lumea, nici macar nu a facut treaba cum trebuie!
1. Concediul medical trebuie platit din prima zi, punct!
2. Concediul medical trebuie platit de stat, si nu de angajator, ca de-aia ne baga statul mana in buzunar in fiecare luna si…
3. In unele cazuri baga mana de mai multe ori in buzunar pentru UN SINGUR serviciu prestat!!! De ce o persoana trebuie sa achite CASS pentru fiecare venit??? Ca nu beneficiaza de 3 concedii medicale platite deodata, sau de 3 retete in loc de una. OK, poti spune ca pentru cei cu mai multe venituri, platesti la venitul cel mai mare, dar platesti o singura data, ca doar nu te duci la brutarie si pentru ca ai 3 surse de venit platesti o paine de 3 ori.
domnu’ ministru al sanatatii, implicati DIICOT, DNA, lege penala pentru fapte de emitere concedii medicale in fals, nu mai luati tot de la cei care platesc si pentru aia care nu platesc… iar …. aia ….care se cheama avocat al poporului si o sa ia si pensie speciala, sa plece urgent in…., chiar nu vede nimeni ca e platita degeaba???