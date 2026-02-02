Ministrul Sănătății respinge interdicția rețelelor sociale: soluția este educația în școli

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, nu este de acord cu interzicerea rețelelor sociale în rândul copiilor care au sub 16 ani. Acesta a declarat duminică, 1 februarie, la Antena 3 CNN, că interzicerea sau limitarea accesului copiilor la rețelele sociale este greu de pus în practică și a subliniat că nu crede că aceasta este soluția.

- Publicitate -

Intervenția lui Rogobete vine în contextul în care, sâmbătă, 31 ianuarie, șeful DSU, Raed Arafat, a cerut public Parlamentului să inițieze o lege care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele sociale. Detalii AICI.

Ministrul Sănătății îl contrazice pe Arafat și susține că soluția este ca elevii să învețe în școală, la „educație pentru sănătate”, care să fie „o chestie interdisciplinară între materii prin care să fie educați copiii” cum „să se ferească și, mă rog, să filtreze conținutul de pe rețelele sociale”.

- Publicitate -

Întrebat dacă există date care să facă legătura între agresivitatea copiilor și conținutul violent din online, Alexandru Rogobete a declarat: „Există o statistică și ea mă îngrijorează, pentru că, de fapt, ce vedem acum eu cred că sunt efectele unor inactivități, inacțiuni din ultimii mulți ani de zile.

Zona de sănătate mintală a fost lăsată la «și altele», în general, în România, și acest lucru se vede cu ochiul liber, în primul rând în modul în care nu există o strategie națională coerentă pentru componenta de sănătate mintală adulți–copii.

Nu există o strategie națională coerentă, cu plan de acțiune clar pe patru ani, șase ani, pentru adicții. Nu există multe documente de politică publică, până la urmă, și de strategie, care să vină să intervină, de fapt, în aceste situații”,