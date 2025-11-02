Ce active are Lukoil în străinătate, în afara de cele din România

Lukoil a anunțat joi dimineață a acceptat oferta Gunvor Group pentru activele sale din străinătate. Gigantul rus din domeniul energiei are active internaționale în țări precum Irak, Bulgaria și România.

Lukoil, a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia a anunțat că a primit și acceptat o ofertă pentru activele sale din străinătate de la Gunvor.

Ce active deține Lukoil în străinătate

Compania Lukoil ce are sediul central la Moscova, reprezintă aproximativ 2% din producția mondială de petrol, notează Reuters.

Ea deține rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, cea mai mare din Balcani, precum și rafinăria de petrol Petrotel din Ploiești.

Rafinăria Neftochim din estul Bulgariei va trebui „să-și înceteze activitatea pe 21 noiembrie”, dacă nu va fi vândută, a spus Martin Vladimirov, analist energetic senior la Centrul pentru Studiul Democrației, un think tank cu sediul la Sofia, pentru Politico. Ministerul Energiei din Bulgaria a refuzat să comenteze.