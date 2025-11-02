Ce active are Lukoil în străinătate, în afara de cele din România

Lukoil a anunțat joi dimineață a acceptat oferta Gunvor Group pentru activele sale din străinătate. Gigantul rus din domeniul energiei are active internaționale în țări precum Irak, Bulgaria și România.
Lukoil, a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia a anunțat că a primit și acceptat o ofertă pentru activele sale din străinătate de la Gunvor.
Ce active deține Lukoil în străinătate
Compania Lukoil ce are sediul central la Moscova, reprezintă aproximativ 2% din producția mondială de petrol, notează Reuters.
Ea deține rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, cea mai mare din Balcani, precum și rafinăria de petrol Petrotel din Ploiești.
Rafinăria Neftochim din estul Bulgariei va trebui „să-și înceteze activitatea pe 21 noiembrie”, dacă nu va fi vândută, a spus Martin Vladimirov, analist energetic senior la Centrul pentru Studiul Democrației, un think tank cu sediul la Sofia, pentru Politico. Ministerul Energiei din Bulgaria a refuzat să comenteze.
Neftochim este singura rafinărie din Bulgaria și cea mai mare companie privată din țară din punct de vedere al veniturilor, fiind importantă și din prisma contribuției la bugetul de stat și la PIB.
Cel mai mare activ străin al Lukoil este câmpul petrolier West Qurna 2 din Irak, unul dintre cele mai mari din lume, în care deține o participație de 75%.
Producția câmpului a depășit 480.000 de barili pe zi în aprilie, potrivit agenției ruse de știri Interfax.
Lukoil furnizează petrol Ungariei și Slovaciei, precum și rafinăriei STAR din Turcia, care este deținută de compania petrolieră de stat SOCAR din Azerbaidjan și depinde în mare măsură de țițeiul rusesc.
Compania rusă deține, de asemenea, participații în terminale petroliere, precum și în lanțuri de distribuție a combustibililor în Europa și controlează proiecte upstream și downstream în Asia Centrală, Africa și America Latină.
În România, Lukoil deține, pe lângă rafinăria de la Ploiești, și o rețea de 320 de stații de alimentare cu carburant, la care sunt angajate peste 4000 de persoane.
La nivel european, produsele Lukoil sunt comercializate în peste 750 de benzinării din Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia.