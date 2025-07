„Spor de femeie” pentru bărbații șefi la o companie de stat

În timp ce bugetarii cu salarii mici, cum sunt angajații din Educație sau ANAF, și-au pierdut sporurile, ”specialii” încasează sume uriașe.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a descoperit că la o companie de stat bărbații din conducere primesc ”spor de femeie”. Este vorba de Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) S.A. unde toți directorii bărbați primesc un bonus de 10% pentru că din management face parte și o femeie.

„Săptămâna trecută, eram la birou, pe la ora opt seara, și semnam mapa. Din curiozitate, m-am uitat peste indicatorii de performanță, pentru că nu sunt de acord să aprob acte care nu sunt bine verificate.

Am observat că membrii Consiliului de Administrație își ating indicatorii dacă angajații companiei urmează cursuri de formare profesională în timpul anului și pot dovedi acest lucru. În plus, dacă există o femeie în boardul de conducere, automat primesc sumele aferente. Nu știu exact cuantumul indemnizației, dar vorbim de câteva mii bune de lei pe lună”, a declarat Bogdan Ivan joi seară, la Antena 3.

Acesta a precizat că cei din conducerea SAPE primesc o indemnizație lunară de 56.000 de lei! Ministrul a anunțat că a trimis Corpul de Control pentru a primi un raport oficial privind activitatea și capacitatea managerială a conducerii acestei instituții.

Cu ce se ocupă SAPE

SAPE a luat fiinta in data de 07.05.2014, in urma procesului de divizare a Sociietății de Distribuție și Furnizare Energie Electrica Electrica S.A. conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 85/2013. SAPE are ca activitate principală administrarea participațiilor minoritare pe care statul român le deține în unele societăți din domeniul energiei electrice.

Bugetarul de lux care și-a redus salariul

La polul opus, Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat joi că există un prim bugetar „de lux” care și-a redus singur salariul. Este vorba de directorul Incertrans (Institutul de Cercetări în Transporturi), Flavius Cladoveanu, care și-a redus salariul de la 53.910 lei la 14.000 de lei.