Alegeri prezidențiale 2024. Declarațiile de avere ale candidaților

Pe 24 noiembrie şi 8 decembrie, românii sunt aşteptaţi la urne, pentru a alege viitorul preşedinte al ţării, iar ultimele cifre arată că 14 dintre cei mai bogaţi oameni politici din România se înfruntă la alegerile prezidenţiale 2024.

Indiferent că vorbim despre moşteniri, investiţii, împrumuturi sau salarii ridicate, cei 14 politicieni care îşi încearcă norocul la alegerile prezidenţiale 2024 au asigurată o importantă linişte economică, fiind asigurat, din acest punct de vedere, inclusiv, viitorul urmaşilor lor.

Nu mai departe de anul trecut, George Simion, reprezentantul Alianţei pentru Unirea Românilor, apărea într-un top al deputaţilor milionari în lei, iar Ana Birchall, candidat independent, apărea, în 2019, ca lideră a unui top ce îi viza pe cei mai bogaţi politicieni din România.

Iată mai jos, pe scurt, o listă a bunurilor şi veniturilor pe care mizează fiecare candidat în parte, în ordinea în care aceştia or să apară pe buletinele de vot la alegerile prezidenţiale din 24 noiembrie:

Ce avere are Elena Lasconi

Elena Lasconi are şapte terenuri, dintre care unul cumpărat şi şase moştenite, o casă în Câmpulung, cumpărată, şi un apartament în Bucureşti, cumpărat. În paralel, soţul Elenei Lasconi are şi el două apartamente, ambele moştenite, în Bucureşti.

Ce avere are George Simion

George Simion susţine că nu deţine în proprietate terenuri, clădiri sau bunuri, dar recunoaşte că a încasat 137.402 lei ca membru al Camerei Deputaţilor. De asemenea, George Simion a declarat că a încasat 60.000 de euro drept cadou de la botezul copilului.

Ce avere are Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu susţine că are două terenuri şi două case în Buzău. Toate cele patru proprietăţi ar fi fost cumpărate. De asemenea, liderul Partidului Social Demorat mizează pe şapte conturi bancare şi şi-a permis să-i acorde un împrumut de 490.000 de lei nepotului său Mihai Cristian Ciolacu.

Ce avere are Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă se laudă cu două terenuri, ambele cumpărate, unul în Dolj şi unul în Ilfov, şi cu o casă de locuit în Ilfov. De asemenea, liderul Partidului Naţional Liberal are şi două maşini. Ciucă are investiţii de sute de mii de lei, în diferite fonduri şi într-un cont deschis la Banca Transilvania şi are de returnat un împrumut de 100.000 de lei.

Ce avere are Kelemen Hunor

Kelemen Hunor poate fi considerat lejer un adevărat lider al investiţiilor imobiliare. Are cinci terenuri în Cluj şi Harghita şi trei case în Cluj şi Harghita, celelalte două terenuri fiind considerate terenuri agricole.

Ce avere are Mircea Geoană

Mircea Geoană deţine, printre altele, un teren în Corbeanca, două apartamente în Bucureşti, două maşini Lexus, dar şi bunuri decorative şi de mobilier în valoare de circa

