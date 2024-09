Pensionarii care pot cere recalcularea pensiei în fiecare an

Pensionarii care continuă să lucreze după ce s-au pensionat și contribuie la asigurările sociale pot solicita recalcularea pensiei pentru a include noul stagiu de cotizare. Cu toate acestea, recalcularea pensiei este permisă doar o dată pe an, conform noii legi a pensiilor.

Legea nr. 360/2023 aduce și o modificare importantă pentru pensionarii de invaliditate: aceștia pot cumula pensia cu alte venituri, indiferent de gradul de invaliditate. Totuși, există excepții pentru anumite categorii de pensionari în ceea ce privește cumularea pensiei cu alte venituri, potrivit antena3.ro.

Cei care au ieșit la pensie, dar au continuat să lucreze și au plătit contribuții la asigurările sociale, pot solicita recalcularea pensiei pentru a include aceste contribuții suplimentare. Conform legii nr. 360/2023, recalcularea poate fi făcută doar o dată pe an, spre deosebire de perioada de până la 31 august 2024, când recalcularea era posibilă de mai multe ori pe an. „Dacă până la 31 aug 2024 recalcularea se făcea și de cinci ori pe an, acum se face doar o singură dată”, a explicat Maria Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii Iași, potrivit ziaruldeiași.ro.

O altă schimbare semnificativă introdusă de lege este că pensionarii de invaliditate pot acum cumula pensia cu alte venituri, fără să fie limitați de gradul de invaliditate, conform anunțului făcut de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Cine poate și cine nu poate cumula pensia cu alte venituri

Potrivit CNPP, pensionarii din sistemul public de pensii au dreptul să cumuleze pensia cu alte venituri în anumite condiții. Aceștia pot obține venituri din activități pentru care sunt plătite contribuții la asigurările sociale. De asemenea, pensionarii care lucrează ca prestatori casnici pot beneficia de acest cumul, indiferent de nivelul veniturilor.

Pe de altă parte, există anumite categorii de pensionari care nu au dreptul să cumuleze pensia cu alte surse de venit. De exemplu, soțul supraviețuitor care beneficiază de pensie de urmaș nu poate cumula această pensie cu alte venituri lunare ce depășesc salariul minim brut pe economie, care este de 3.700 lei începând cu 1 iulie 2024.

În plus, pensionarii care primesc pensie anticipată și obțin venituri dintr-un contract individual de muncă, din raporturi de serviciu sau din funcții elective nu au voie să cumuleze aceste venituri cu pensia pe durata exercitării mandatului. Aceleași restricții se aplică și membrilor cooperației meșteșugărești, a căror situație este echivalată cu cele menționate anterior.