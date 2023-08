Filmul exploziei de la Crevedia și legăturile din spatele stației care era închisă dar continua să funcționeze

Exploziile devastatoare de la Crevedia au făcut doi morți și 56 de răniți și au scos la iveală un șir întreg de nereguli. O stație GPL care aparținea fiului primarului PSD din Caracal era închisă doar în acte.

Sub nasul autorităților se derulau operațiuni care puteau oricând să se transforme într-o tragedie. Iar inevitabilul s-a produs sâmbătă seară. Cei mai mulți dintre răniți (43) sunt cadre MAI – 39 de pompieri, 2 polițiști și doi jandarmi. România a început să transfere pacienții în străinătate prin mecanismul de protecție civilă.

Hotnews a realizat filmul tragediei și a publicat toate informațiile relevante în acest caz, luni dimineață.

Două explozii devastatoare au avut loc sâmbătă la Crevedia, în urma cărora doi oameni au murit: unul la scurt timp după explozie, de infarct, iar al doilea duminică la spital. Este vorba despre soția primului decedat, care avea arsuri pe 95% din corp. 56 de persoane au fost rănite, dintre care 39 de pompieri, doi polițiști și doi jandarmi.

La momentul deflagrațiilor la depozitul GPL din Crevedia care funcționa ilegal și figura ca fiind închis din toamna lui 2020 se aflau trei cisterne cu GPL, din care două parcate pe stradă. În timpul transferului de gaz dintr-o cisternă în alta, în curtea firmei, sub una dintre cisterne a apărut o sursă de foc. Cel mai probabil a fost vorba de o țigară.

Șoferii ar fi încercat să stingă focul, iar patru angajati au ieșit în stradă să oprească circulația. În acel moment a avut loc prima explozie, făcând primii răniți. După aproape o oră, timp în care la fața locului au venit forțele de intervenție, a avut loc o a doua explozie, mult mai puternică și care a făcut și mai mulți răniți.

„Din câte am înțeles ar fi existat un risc imens să să se producă explozii simultane la toate cele trei cisterne, ceea ce ar fi avut un efect devastator. O să fac această precizare tot timpul. Am fost la spital și am discutat cu răniții care au fost la fața locului și mi-au spus ce s-a petrecut. Greu găsim cuvinte să subliniem eroismul lor”, a declarat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Din cei 56 de răniți ajunși la spital, de sâmbătă până luni dimineața au fost transferați în străinătate 12. Răniții au ajuns la spitale din Belgia, Italia, Austria, Germania și Norvegia.

Dintre cei 56 de răniti, 9 erau intubați și ventilați mecanic. De asemenea, 8 răniți au fost externați.

Stația GPL la care s-a produs explozia din Crevedia este a firmei FLAGAS SRL care îi aparține lui Ionuţ Daniel Doldurea, fiului primarului PSD din Caracal, Ion Doldurea. Firma a fost amendată de mai multe ori de Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru mai multe nereguli legate de nerespectarea măsurilor de securitate la incendiu, iar în 30 septembrie 2020 firma anunțase autoritățile că închide punctul de lucru din Crevedia.

Flagas SRL are în ultimii 5 ani contracte de peste 1,6 milioane lei, prin achiziție directă, cu primăriile ale comunelor conduse în principal de primari PSD. Printre acestea se numără primăriile din Moara Vlăsiei, Bolintin-Vale și Cervenia (Teleorman).

În 2022, cifra de afaceri a Flagas SRL a fost de 595.907.886 lei, iar profitul de 32.782.166 lei.

Ionuţ Daniel Doldurea mai este acționar în alte 5 firme, trei dintre acestea având contracte de peste 2,8 milioane lei cu primării conduse în bună parte de PSD, în aceeași perioadă. În total, peste 4,5 milioane lei.

Primarul din Caracal, Ion Doldurea, al cărui fiu deține stația GPL ilegală din Crevedia, a anunțat duminică după-amiază, că a decis să se autosuspende „din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”.

Trei dosare penale au fost deschise după exploziile de la Crevedia.

Parchetul General a deschis un dosar care vizează infracțiunea de distrugere din culpă având ca urmare un dezastru, dar, în funcție de cercetări, poate fi schimbată încadrarea faptei.

„Dosarul de urmărire penală preluat la nivelul Parchetului de pe lângă ÎCCJ urmăreşte infracţiunea de distrugere din culpă, având ca urmare un dezastru, prin dezastru înţelegându-se în accepţiunea Codului penal inclusiv situaţia când un astfel de eveniment are ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multe persoane”, a declarat procurorul general.

DNA a deschis un dosar penal – investighează posibile fapte de corupţie ale unor funcţionari cu atribuţii de control. Dosarul a fost deschis in rem, pentru abuz în serviciu, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare.

Parchetul Militar București s-a autosesizat și a deschis dosar penal în cazul modului de intervenția a pompierilor la depozitul GPL.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că de luni vor începe controale la toate stațiile GPL din țară.

„Ce vă pot spune eu, începând de mâine, în toată ţara, toate staţiile de carburanţi de GPL vor intra într-un sistem de control. Mai mult, unde se vor găsi elemente şi încălcări care ar duce la pierderi de vieţi omeneşti sau de a pune în pericol oamenii, se vor închide activităţile pe loc”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică, după ce a vizitat locul exploziilor de la Crevedia.

Prim-ministrul a anunţat că, dacă este nevoie, va fi modificată legislaţia.

„Dacă va fi nevoie vom face modificări legislative, în cursul săptămânii viitoare, astfel încât aceste lucruri să se întâmple fără procese şi fără anumiţi oameni să încerce să îşi menţină afacerile, dacă sunt ilegale”, a spus Ciolacu.