Loc de muncă stabil? CONI te așteaptă la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților. Din noi, cei aflați în căutarea unui loc de muncă stabil și remunerat conform pregătirii vor avea ocazia să stea față în față cu angajatorii, să se prezinte și să poată obține toate informațiile pentru a lua o decizie corectă în privința carierei profesionale.

În galeria selectă a angajatorilor de top din Prahova se află și societatea CONI

Înființată în 1992, în Prahova, societatea CONI a devenit un brand de anvergură națională. Activitatea a început de la lucrări de construcții și instalații, rețele de gaze și apă, parcurgând pas cu pas etape din ce în ce mai complexe.

Este suficient să spunem că astăzi CONI lucrează la cel mai mare proiect național al ultimilor ani din România, Autostrada A7.

Aflându-se în permanentă dezvoltare, societatea CONI pune pe primul plan personalul angajat, ca fiind cea mai de preț resursă a companiei. Este și motivul pentru care în cadrul societății sunt prioritare remunerațiile atractive, condițiile de lucru în siguranță și într-un cadru care să îl facă pe fiecare angajat să se simtă ca în familie.

În portofoliul companiei Coni se află lucrările la Autostrada A7 – lotul 2

Fiind în permanentă dezvoltare, societatea Coni are nevoie de colaboratori noi, de personal calificat. Compania va participa la târgul de joburi de la Ploiești – Bursa Angajatorilor, pe 24 și 25 octombrie 2025.

Posturile disponibile la CONI sunt:

-inginer CFDP – 2 posturi

-maistru poduri și drumuri – 2 posturi

-conducător auto – 10 posturi

-mecanic utilaje terasamente: greder 2 posturi, buldozer 1 post, buldoexcavator 5 posturi, excavator 2 posturi, cilindru compactor 2 posturi)

-electrician – 2 posturi

-macaragiu – 2 posturi

-asfaltator – 5 posturi

-muncitor necalificat – 10 posturi

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul companiei CONI poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.