Magie, culoare si creativitate la Prahova Value Centre: copii sunt invitați la HA-HA-Halloween Magic Show!

Toamna prinde viață la Prahova Value Centre, unde magia și bucuria copilăriei se întâlnesc într-un eveniment dedicat celor mici. Pe 1 noiembrie, centrul comercial devine scena unei aventuri pline de culoare, joc și imaginație – Ha-Ha-Halloween Magic Show.

Evenimentul aduce împreună distracția, creativitatea și surprizele tematice, într-o atmosferă prietenoasă și festivă, în care fiecare copil devine personaj principal.

Programul include:

Spectacol de teatru magic cu apariții și dispariții spectaculoase

Atelier de creație & face painting tematic

Personaje magice inspirate din Harry Potter si Wednesday

Vată de zahăr, popcorn și baloane jumbo cu dulciuri

,,Halloween-ul este despre curaj, fantezie și descoperire – o ocazie de a crea legături, zâmbete și de a aduce comunitatea mai aproape. Ne dorim ca fiecare familie să plece de aici cu amintiri calde și energie bună. Evenimentele noastre sunt despre bucurie, imaginație și echilibrul între tradiție și divertisment modern’’, declară Andrei Madan, Manager General Prahova Value Centre.

Prahova Value Centre continuă astfel tradiția de a oferi experiențe educative și recreative, susținând ideea că shoppingul modern nu este doar despre cumpărături, ci despre emoție, apartenență și comunitate.

Evenimentul va avea loc pe sâmbătă, 1 noiembrie, între orele 14:00–17:00, în zona Food Court.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial: prahova-valuecentre.ro și pe paginile de social media ale centrului. (P)