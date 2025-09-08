Music Gallery: singura expoziție dedicată muzicii din România ajunge la Shopping City Ploiești

[8 septembrie, Ploiești] – În această toamnă, Music Gallery pornește la drum, într-un format expozițional inedit, un Pop-up găzduit în 6 centre comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle. Cu tema „Music Around the World”, expoziția propune publicului o experiență interactivă și educativă, în care muzica devine ghid cultural, instrument de cunoaștere și sursă de emoție.

- Publicitate -

Între 16 și 28 septembrie, Shopping City Ploiești găzduiește expoziția, aducându-le vizitatorilor un tur muzical printre culturi și stiluri din întreaga lume. Participanții vor putea explora instalația centrală, globul cu 25 de zone muzicale, alături de experiențe interactive, toate gândite pentru a transforma muzica într-o călătorie.

Fondată la Cluj-Napoca, Music Gallery este o expoziție de instalații și memorabilia gândită cu scopul de a promova muzica și sunetul. Expoziția are trei mari piloni pe care este construită: ascultă / învață / explorează și prezintă muzica nu doar ca artă, ci ca fenomen social, politic și cultural. De asemenea, expoziția prezintă numeroase echipamente și instalații muzicale.

Instalația centrală este un glob pământesc cu 25 de zone corespunzătoare unor țări de pe toate continentele, la care vizitatorii conectează o pereche de căști și pot asculta fragmente muzicale reprezentative culturii respective: blues american, qawwali pakistanez, jazz nordic, doină românească sau bossa nova braziliană.

Viața Prahovei Temperaturi de 30 de grade Celsius la Ploiești Vremea rămâne mult mai caldă pentru această perioadă. La Ploiești, temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, cu mult mai ridicată pentru...

- Publicitate -

Totul într-un decor accesibil, gândit pentru explorare în tihnă.

12 povești curatoriate completează expoziția, fiecare spunând cum un stil muzical a schimbat o cultură sau a exprimat o epocă. Povestea griot-ului african, a jazzului în barurile speakeasy, a ascultării tăcute în Japonia sau a protestului prin tango dau vizitatorilor o perspectivă globală asupra puterii muzicii.

„Tema Music Around the World ne-a oferit ocazia perfectă să vorbim despre diversitate și să invităm publicul să exploreze culturi prin sunet. Am creat un traseu muzical care trece prin continente, stiluri și povești, tocmai ca oamenii să descopere cum muzica poate fi un ghid de cunoaștere și o punte între lumi. Ne bucură mult că putem aduce Music Gallery în spații traversate zilnic de mii de oameni, locuri în care cultura poate ajunge natural, firesc, în mijlocul comunității. Credem că accesul la cultură nu trebuie să fie complicat. Music Gallery e despre curiozitate, joacă și învățare printr-un limbaj universal: muzica”, susține Roxana Tarko, project manager Music Gallery.

Pe lângă conținutul tematic, vizitatorii vor găsi simulatoare de pian și tobe, spații de ascultare pe vinil și o instalație VR cu artiști legendari.

- Publicitate -

La Shopping City Ploiești, experiența expoziției este completată de Drum Camp, o activare muzicală ce invită publicul să experimenteze tobele și percuția într-un format atipic și energizant. Gândit ca o experiență colectivă și incluzivă, Drum Camp e un mod prin care sunetul devine bucurie, participare și comunitate, chiar și pentru cei fără nicio pregătire muzicală.

Program Music Gallery – Shopping City Ploiești:

16–28 septembrie

Luni–vineri: 11:00–21:00

Travel&Lifestyle Texturra Home, locul din Ploiești de unde nu pleci fără să cumperi ceva pentru casă Încă de la început trebuie să vă mărturisesc că, în această perioadă, trec prin ”chinurile” renovării locuinței. Ca și cum acest lucru nu ar...

- Publicitate -

Sâmbătă–duminică: 10:00–22:00

Accesul la expoziție se face gratuit prin aplicația SPOT – bilet disponibil gratuit în catalogul cu premii (0 puncte). Prin introducerea codului promoțional MUSICGALLERY1 în SPOT, utilizatorii pot intra în tragerea la sorți pentru o pereche de căști Meze 99 Classics. La finalul turneului, toți participanții din țară vor intra automat în marea extragere națională pentru un sistem audio premium Estelio Hi-Fi.

Ce este Music Gallery?

Music Gallery este singura expoziție de artă dedicată muzicii din România. Gândit de organizatorii Jazz in the Park în perioada pandemiei, proiectul propune o abordare curatorială și interactivă a muzicii, prezentând genuri, artiști și tehnologii sonore într-un format accesibil și captivant. Inaugurat în 2023 la Cluj și Iași, unde a atras peste 7.500 de vizitatori, Music Gallery a fost ulterior prezentat în versiuni speciale la Jazz in the Park și Jazz in the Park Competition, devenind o platformă alternativă de educație și explorare muzicală.

- Publicitate -

Despre Shopping City Ploiești

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

Organizator: Fapte

- Publicitate -

Co-Organizator: NEPI Rockcastle, prin centrele comerciale Mega Mall, Shopping City Ploiești, City Park Mall Constanța, Shopping City Timișoara, Promenada Craiova, Promenada Sibiu.

Finanțat de: AFCN

Parteneri: Yamaha Music Europe, Meze Audio, Acoustic Density, Audio-Technica, Daisler Print House, Explore Architecture, Byron Impex, Artimm Digital, Mendola Fabrics.

- Publicitate -

Parteneri media: TVR Cultural, Ziarul Metropolis, Suplimentul de Cultură, România Pozitivă.

Pentru mai multe informații, accesați www.musicgallery.ro.

(P)