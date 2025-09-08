 

- Publicitate -

Music Gallery: singura expoziție dedicată muzicii din România ajunge la Shopping City Ploiești

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

[8 septembrie, Ploiești] – În această toamnă, Music Gallery pornește la drum, într-un format expozițional inedit, un Pop-up găzduit în 6 centre comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle. Cu tema „Music Around the World”, expoziția propune publicului o experiență interactivă și educativă, în care muzica devine ghid cultural, instrument de cunoaștere și sursă de emoție.

- Publicitate -

Între 16 și 28 septembrie, Shopping City Ploiești găzduiește expoziția, aducându-le vizitatorilor un tur muzical printre culturi și stiluri din întreaga lume. Participanții vor putea explora instalația centrală, globul cu 25 de zone muzicale, alături de experiențe interactive, toate gândite pentru a transforma muzica într-o călătorie.

Fondată la Cluj-Napoca, Music Gallery este o expoziție de instalații și memorabilia gândită cu scopul de a promova muzica și sunetul. Expoziția are trei mari piloni pe care este construită: ascultă / învață / explorează și prezintă muzica nu doar ca artă, ci ca fenomen social, politic și cultural. De asemenea, expoziția prezintă numeroase echipamente și instalații muzicale.

Instalația centrală este un glob pământesc cu 25 de zone corespunzătoare unor țări de pe toate continentele, la care vizitatorii  conectează o pereche de căști și pot asculta fragmente muzicale reprezentative culturii respective: blues american, qawwali pakistanez, jazz nordic, doină românească sau bossa nova braziliană.

Viața Prahovei

Temperaturi de 30 de grade Celsius la Ploiești

Vremea rămâne mult mai caldă pentru această perioadă. La Ploiești, temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, cu mult mai ridicată pentru...
- Publicitate -

Totul într-un decor accesibil, gândit pentru explorare în tihnă.

12 povești curatoriate completează expoziția, fiecare spunând cum un stil muzical a schimbat o cultură sau a exprimat o epocă. Povestea griot-ului african, a jazzului în barurile speakeasy, a ascultării tăcute în Japonia sau a protestului prin tango dau vizitatorilor o perspectivă globală asupra puterii muzicii.

„Tema Music Around the World ne-a oferit ocazia perfectă să vorbim despre diversitate și să invităm publicul să exploreze culturi prin sunet. Am creat un traseu muzical care trece prin continente, stiluri și povești, tocmai ca oamenii să descopere cum muzica poate fi un ghid de cunoaștere și o punte între lumi. Ne bucură mult că putem aduce Music Gallery în spații traversate zilnic de mii de oameni, locuri în care cultura poate ajunge natural, firesc, în mijlocul comunității. Credem că accesul la cultură nu trebuie să fie complicat. Music Gallery e despre curiozitate, joacă și învățare printr-un limbaj universal: muzica”, susține Roxana Tarko, project manager Music Gallery.

Pe lângă conținutul tematic, vizitatorii vor găsi simulatoare de pian și tobe, spații de ascultare pe vinil și o instalație VR cu artiști legendari.

- Publicitate -

La Shopping City Ploiești, experiența expoziției este completată de Drum Camp, o activare muzicală ce invită publicul să experimenteze tobele și percuția într-un format atipic și energizant. Gândit ca o experiență colectivă și incluzivă, Drum Camp e un mod prin care sunetul devine bucurie, participare și comunitate, chiar și pentru cei fără nicio pregătire muzicală.

Program Music Gallery – Shopping City Ploiești:

 16–28 septembrie

Luni–vineri: 11:00–21:00

Travel&Lifestyle

Texturra Home, locul din Ploiești de unde nu pleci fără să cumperi ceva pentru casă

Încă de la început trebuie să vă mărturisesc că, în această perioadă, trec prin ”chinurile” renovării locuinței. Ca și cum acest lucru nu ar...
- Publicitate -

Sâmbătă–duminică: 10:00–22:00

Accesul la expoziție se face gratuit prin aplicația SPOT – bilet disponibil gratuit în catalogul cu premii (0 puncte). Prin introducerea codului promoțional MUSICGALLERY1 în SPOT, utilizatorii pot intra în tragerea la sorți pentru o pereche de căști Meze 99 Classics. La finalul turneului, toți participanții din țară vor intra automat în marea extragere națională pentru un sistem audio premium Estelio Hi-Fi.

Ce este Music Gallery?

Music Gallery este singura expoziție de artă dedicată muzicii din România. Gândit de organizatorii Jazz in the Park în perioada pandemiei, proiectul propune o abordare curatorială și interactivă a muzicii, prezentând genuri, artiști și tehnologii sonore într-un format accesibil și captivant. Inaugurat în 2023 la Cluj și Iași, unde a atras peste 7.500 de vizitatori, Music Gallery a fost ulterior prezentat în versiuni speciale la Jazz in the Park și Jazz in the Park Competition, devenind o platformă alternativă de educație și explorare muzicală.

- Publicitate -

Despre Shopping City Ploiești

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

Organizator: Fapte

- Publicitate -

Co-Organizator: NEPI Rockcastle, prin centrele comerciale Mega Mall, Shopping City Ploiești, City Park Mall Constanța, Shopping City Timișoara, Promenada Craiova, Promenada Sibiu.

Finanțat de: AFCN

Parteneri: Yamaha Music Europe, Meze Audio, Acoustic Density, Audio-Technica, Daisler Print House, Explore Architecture, Byron Impex, Artimm Digital, Mendola Fabrics.

- Publicitate -

Parteneri media:  TVR Cultural, Ziarul Metropolis, Suplimentul de Cultură, România Pozitivă.

 Pentru mai multe informații, accesați www.musicgallery.ro.

(P)

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Campania „Donează un ghiozdan” a ajutat copiii și în 2025

0
Cea de-a treia ediție a campaniei „Donează un ghiozdan”,...
Eveniment

Incendiu la Băicoi. Arde un depozit de mase plastice

0
Un incendiu a izbucnit în această seară în orașul...
Travel&Lifestyle

Texturra Home, locul din Ploiești de unde nu pleci fără să cumperi ceva pentru casă

0
Încă de la început trebuie să vă mărturisesc că,...
Educație

Emoție și bucurie azi, în școlile din Prahova, în ciuda boicotului

0
O atmosferă destul de deschisă și relaxată, astăzi, 8...
Educație

Cum a fost prima zi de școală la Colegiul Pedagogic Ploiești

0
Luni, 8 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

7
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Texturra Home, locul din Ploiești de unde nu pleci fără să cumperi ceva pentru casă

Mihai Popescu -
Încă de la început trebuie să vă mărturisesc că,...

Comunicat de presă Aveuro Internațional

Observatorul Prahovean -
În contextul dezbaterilor recente privind achizițiile de microbuze electrice...

Unde fugim în weekend din Ploiești: Valea Doftanei

Corina Matei -
Valea Doftanei este o destinație de weekend din ce...

Aer condiționat portabil vs. ventilator cameră: cum a evoluat eficiența energetică în ultimii ani

Observatorul Prahovean -
Pe măsură ce verile devin tot mai calde, alegerea...
- Publicitate -

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean