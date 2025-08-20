- Publicitate -

Unde fugim din Ploiești: Ținutul Buzăului, Urlați, Dâmbovița

Vara este pe final, majoritatea românilor și-au terminat concediile dar, cu toate acestea, vremea caldă încă îndeamnă la petrecerea timpului liber afară, în natură. Așa că fuga în weekenduri este o alternativă viabilă, pe care tot mai mulți o îmbrățișează.

O excursie la Buzău

Pentru un weekend în afara Ploieștiului, sau poate doar pentru o ieșire de o zi, în afară de deja promovatele Valea Prahovei și Valea Doftanei, mai există posibilitatea de a da o fugă în județul vecin, la Buzău. Aici, fie că este vorba de o vizită cu plimbare la Vulcanii Noroioși sau la Trovanți, mereu ai ce face.

La Vulcanii Noroioși, există două posibilități. Fie puteți merge la Pâclele Mari (care, de fapt, sunt cei mici), fie mergeți la Pâclele Mici (care, de fapt, sunt cei mari). Aici, dacă ajungeți, nu ratați fosilele de scoici, care se pot vedea pe dealurile pietrificate din complex. Sunt comori inestimabile, pe care lumea le trece cu ușurință cu vederea. Sunt dovada că, în urmă cu milioane de ani, aici era fundul unei mări.

Trovanții din Buzău sunt, din nou, un punct de atracție turistică de interes major. Plimbarea până la ultimul trovant, aflat în inima pădurii, este una ușoară – medie. Nu este însă recomandat să vă aventurați aici cu copii mici sau, mai rău, cu cărucioare. Terenul este accidentat și destul de dificil. Așa că nu mergeți degeaba până aici, pentru că nu veți putea înainta prea mult.

Muzeul Chihlimbarului, de la Colți, este un loc unde, iarăși, cu plecare din Ploiești, se poate face de dimineață până seara. Tot aici există și mânăstirile rupestre, care pot completa traseul de o zi, mai ales că vremea se anunță una frumoasă.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.

