Locuri de vizitat în Anglia. Ce obiective turistice nu trebuie să ratezi

Anglia este o țară plină de istorie și cultură, cu o arhivă arheologică ce datează din perioada neolitică timpurie și chiar mai departe. Există o mulțime de lucruri de descoperit în Regatul Unit.

Anglia este cea mai mare țară din Regatul Unit, cu o populație de peste 56 de milioane de locuitori. Anglia face parte din Regatul Unit, care include alte trei țări: Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord.

Capitala Angliei este Londra, iar țara este mărginită de Canalul Mânecii, Marea Nordului și Oceanul Atlantic. Se află la numai 33 de kilometri de Europa continentală și este legată de Franța prin Tunelul Canalului Mânecii, care este al doilea cel mai lung tunel submarin din lume.

Anglia sau Marea Britanie?

Termenii „Marea Britanie” și Anglia sunt deseori folosiți în mod interschimbabil, dar de fapt se referă la lucruri diferite.

Numele oficial este de fapt Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Atunci când se face referire la Marea Britanie, care este, din punct de vedere tehnic, un termen geografic, se referă la cea mai mare insulă din insulele britanice. Marea Britanie include Anglia, Scoția și Țara Galilor, dar nu și Irlanda de Nord.

Pe de altă parte, atunci când vorbim de Regatul Unit, ne referim la țara care include Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord.

Anglia – generalități

Anglia este o țară situată în Regatul Unit și ocupă partea sudică a insulei Marii Britanii. Ea are granițe comune cu Scoția la nord și Țara Galilor la vest.

Capitala Angliei este Londra, unul dintre cele mai influente orașe din lume. Alte orașe importante din Anglia sunt Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle sau Bristol.

În septembrie 2021, populația Angliei era de aproximativ 56 de milioane de persoane. Este cea mai populată țară din cadrul Regatului Unit. Engleza este limba oficială vorbită în Anglia.

Anglia are o monarhie constituțională cu o democrație parlamentară. Monarhul domnitor este șeful statului, în timp ce prim-ministrul este șeful guvernului.

Anglia nu mai este un stat membru al Uniunii Europene, după Brexit. Moneda folosită în Anglia este lira sterlină britanică.

Anglia are un bogat patrimoniu cultural, cu contribuții semnificative la literatură, muzică, artă și teatru. Este locul de naștere al celebrului William Shakespeare și este cunoscută pentru reperele sale istorice, printre care Stonehenge, Palatul Buckingham, Turnul Londrei și Casa Parlamentului.

Fotbalul este cel mai popular sport din Anglia. Țara are cultură fotbalistică bine înrădăcinată, cu mai multe cluburi de fotbal celebre, printre care Manchester United, Liverpool FC, Chelsea și Arsenal. Alte sporturi populare sunt cricket, rugby, tenis și golf.

Anglia are un sistem educațional bine stabilit, care include universități prestigioase precum Universitatea din Oxford, Universitatea din Cambridge, Imperial College London și London School of Economics.

Cât despre subiectul favorit de discuție al englezilor, Anglia are o climă temperat maritimă, caracterizată prin ierni blânde și veri răcoroase. Ploile sunt frecvente pe tot parcursul anului.

Cum ajungi în Anglia din România

Ca să ajungi din România în Anglia ai mai multe opțiuni, inclusiv avion, autocar, mașina personală sau trenul.

Zborul este cel mai convenabil și mai rapid mod de a călători între România și Anglia. Poți găsi zboruri directe de pe aeroporturi importante din România către diverse aeroporturi din Anglia, inclusiv Aeroportul Heathrow din Londra (LHR), Aeroportul Gatwick din Londra (LGW), Aeroportul Manchester (MAN) și altele. Durata zborului este, de obicei, de aproximativ 3 până la 4 ore.

Dacă preferi trenul, poți lua un tren din România către țările din Europa de Vest (de exemplu, Germania, Franța, Belgia) și apoi poți lua trenul Eurostar din orașe precum Paris sau Bruxelles către Londra. Această opțiune poate dura mai mult și poate implica mai multe transferuri.

Autobuzele internaționale pe distanțe lungi operează, de asemenea, între România și Anglia, dar, de obicei, acestea necesită mai mult timp și sunt mai puțin confortabile decât zborul sau mersul cu trenul. Autocarele oferă curse zilnic spre Londra sau alte orașe din Anglia.

Dacă preferi să conduci, poți porni într-o călătorie cu mașina din România în Anglia. Această opțiune are avantajul că poți să vezi pe traseu diverse țări și atracții turistice. Totuși, este o călătorie dificilă și lungă.

Principalele aeroporturi din Anglia

Londra Heathrow – 61,6 milioane de pasageri

London Heathrow (LHR) este cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, având un număr de pasageri aproape dublu față de următorul din listă. În 2022, LHR a înregistrat 61,6 milioane de pasageri.

Londra Gatwick – 32,83 milioane de pasageri

Următorul pe listă este al doilea aeroport din Londra, London Gatwick (LGW). În 2022, acesta a înregistrat un total de 32,83 milioane de pasageri.

Gatwick se concentrează mai mult pe companiile aeriene low-cost și pe rutele de agrement și are un număr mult mai mic de pasageri în tranzit (15,2 milioane pentru Heathrow, față de 4,3 milioane pentru Gatwick).

Manchester – 23,34 milioane de pasageri

Aeroportul Manchester (MAN) din nordul țării este cel mai aglomerat aeroport regional – și singurul aeroport din afara Londrei din top cinci cele mai aglomerate aeroporturi din Anglia. În 2022, a gestionat 22,34 milioane de pasageri. Este o scădere de doar 16% față de nivelurile din 2017.

Londra Stansted – 23,29 milioane de pasageri

În 2022, London Stansted (STN) s-a situat pe locul patru – și a fost al treilea cel mai aglomerat dintre aeroporturile londoneze. A gestionat 23,29 milioane de pasageri și a înregistrat o scădere de numai 10% față de cifrele din 2017 (una dintre cele mai bune performanțe dintre toate aeroporturile din Marea Britanie).

Londra Luton – 13,32 milioane de pasageri

Aeroportul Luton din Londra (LTN) ocupă locul cinci, cu 13,32 milioane de pasageri. La fel ca Stansted, a înregistrat o redresare mai bună decât Heathrow și Gatwick, cu o scădere de 17% în 2022 față de nivelul de pasageri din 2017.

Edinburgh și Birmingham se află la mică distanță de Luton (cu 11,25 milioane și, respectiv, 9,6 milioane de pasageri). Această diferență se menține până în 2023.

Acestea sunt principalele aeroporturi din Anglia.

Top 10 obiective turistice în Anglia

Potrivit site-ului oficial al Ministerului Turismului din Marea Britanie, acestea sunt cele mai populare obiective turistice din Anglia:

Turnul Londrei

Nu ai cum să ajungi în Anglia și să nu vizitezi Turnul Londrei, una dintre cele mai faimoase fortărețe din lume care adăpostește inestimabilele bijuterii ale coroanei. Construit ca reședință regală și închisoare în urmă cu aproape 1.000 de ani, între zidurile sale există câteva povești fascinante.

Vizitatorii de astăzi pot face un tur ghidat alături faimoșii Beefeaters, pot asista la Ceremonia cheilor, veche de secole, care are loc zilnic, și pot afla despre foștii locuitori mai neobișnuiți ai Turnului – inclusiv un urs polar.

Abația Westminster

Unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat din Londra este Westminster Abbey – locul unde a avut loc cea mai faimoasă nuntă din 2011.

Urmărește ultimii pași ai lui Kate Middleton înainte de a deveni ducesă de Cambridge, admiră renumita arhitectură gotică și minunează-te de frumoasele monumente comemorative ale abației dedicate marilor regi și regine ale istoriei.

Charles Dickens, Sir Isaac Newton și Charles Darwin se numără printre cele 3.000 de personalități celebre îngropate la Westminster Abbey.

Grădinile Kew

Kew Gardens sunt printre cele mai renumite grădini botanice din lume și este ușor de înțeles de ce. Imensul sit din Patrimoniul Mondial este un tărâm al minunilor, care găzduiește milioane de plante exotice și rare.

Vizitatorii pot explora o pasarelă în vârful copacilor, pot descoperi plante carnivore și pot vedea copaci unici, cum ar fi captivantul baobab din Madagascar. De asemenea, poți vizita Palatul Kew, unde te poți plimba în jurul unei bucătării regale și a unei rezervații naturale adorate de familia regală britanică.

Catedrala St Paul

Cea mai cunoscută catedrală din Londra a fost martoră la multe evenimente importante din istoria Marii Britanii, inclusiv la funeraliile de stat ale lui Sir Winston Churchill și la căsătoria Prințului Charles și a Prințesei Diana.

O vizită la Catedrala St Paul oferă 1.200 de ani de istorie, precum și șansa de a urca cele 237 de trepte până în vârful spectaculosului Dom. Pe drum în sus, poți asista la Galeria Șoaptelor, unde o șoaptă poate fi auzită de la 30 de metri distanță, înainte de a admira priveliștile uimitoare ale orizontului Londrei.

Grădina zoologică din Chester

Grădina zoologică Chester găzduiește cea mai mare expoziție de urangutani din Europa și cel mai extins adăpost de fluturi din Marea Britanie.

Nu numai că găzduiește 11.000 de animale – inclusiv unele dintre cele mai periclitate specii din lume – dar există și 110 acri de grădini premiate care pot fi explorate.

Stonehenge

Parte a unui sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, Stonehenge este unul dintre cele mai faimoase locuri de vizitat din Marea Britanie.

Se crede că datează încă din anul 3000 î.Hr., însă istoricii sunt încă nedumeriți de modul în care au fost transportate lespezile uriașe de la Stonehenge. Cântărind până la 50 de tone fiecare, ar fi fost nevoie de 600 de oameni pentru a muta doar una.

Grădina zoologică din Londra

Peste 12.000 de animale trăiesc la Grădina Zoologică din Londra, inclusiv tigri, lei, gorile și peste 100 de pinguini. Grădina zoologică se învecinează cu verdele Regents Park din Londra și este cunoscută pentru enigmaticul său țarc al leilor, dar sunt multe altele de făcut și de văzut.

Parcul Național New Forest, Hampshire

New Forest reprezintă o excursie minunată de o zi – poți explora pub-urile din New Forest, numeroasele trasee de drumeție, locurile de picnic și, de asemenea, frumoasele sate din New Forest. Este foarte accesibil pentru toți și vine și cu proprii ponei și purceluși rezidenți – toți au drept de trecere pe drumuri.

Palatul Hampton Court, Surrey

Palatul Hampton Court a fost inițial reședința regelui Henric VIII și este format dintr-un parc de 304 hectare, grădini și curți. Cerbii care trăiesc în parc sunt încă urmașii cerbilor pe care Henric al VIII-lea îi vâna odată.