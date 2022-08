Am fost în Anglia și mi-a plăcut. ISLE OF WIGHT – este locul unde aș reveni pentru un concediu de neuitat

Pentru excursia aceasta, îți trebuie minim 5 zile pentru că sunt multe de vizitat. Ai nevoie de mașină, de un card bine alimentat , oameni veseli și distracție la maxim.

Așa cum vă spuneam și în articolele anterioare, Anglia înseamnă pentru mine o țară care are multe locuri magnifice.

De data aceasta, am alocat o singură zi pentru ISLE OF WIGHT, iar la finalul excursiei ne-am promis că vom reveni aici pentru că nu am reușit să vedem multe dintre minunățiile acestei insule.

Cu o zi înainte să ajungem pe insulă, ne-am făcut rezervările la feribotul din portul Southampton. Costul pentru o mașină și 5 persoane a fost 150 lire dus-întors (prețul depinde de perioadă, de oră, de numărul de persoane, etc).

