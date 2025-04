Începe Digital Innovation Summit Bucharest 2025

Mai este doar o zi până la debutul Digital Innovation Summit Bucharest (DISB) 2025, eveniment organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București în perioada 8–11 aprilie la Palatul Parlamentului din București. Observatorul Prahovean este partener media al evenimentului.

Peste 200 de speakeri din peste 30 de țări, oficiali guvernamentali, lideri din industrie, experți în tehnologii emergente și reprezentanți ai mediului academic vor contribui la definirea direcțiilor strategice pentru un viitor digital mai sigur și mai sustenabil.

Summitul va debuta cu mesajele oficiale din partea Președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, și a Prim-ministrului României, Ion-Marcel Ciolacu, în prezența unor înalți oficiali ai Guvernului României și ai Parlamentului: doi Viceprim-miniștri ai României, miniștrii Finanțelor, Educației, Sănătății, Muncii, președinți ai comisiilor parlamentare de profil, precum și reprezentanți ai autorităților naționale de reglementare și digitalizare. Vor participa și lideri ai instituțiilor europene, ai autorităților internaționale în domeniul securității și diplomației cibernetice, precum și ai mediului academic și al societății civile.

Prima zi include International Conference on Cyber Diplomacy, structurată în patru paneluri esențiale: International Cooperation on Strategies, Tools and Concerted Action, Building Capacity for Collective Responses to Cyber-attacks, Disinformation and Propaganda, Global Coordination on the Proliferation of Cyber Intrusion Technologies and Tools și Ethical AI & Cyber Sanctions: Balancing Innovation, Regulation, and Enforcement.

Cea de-a doua zi găzduiește a 8-a ediție a Critical Infrastructure Protection Forum (CIP Forum), cu tema „Critical Infrastructure Protection 2025″. Tematicile abordate reflectă provocările actuale ale infrastructurilor critice într-un context geopolitic complex și digitalizat.

Joi, 10 aprilie 2025, are loc prima ediție a Blockchain Intelligence Forum, organizat cu sprijinul Basel Institute on Governance, ICI București și BIPA. Evenimentul reunește lideri globali din domeniul blockchain, autorități de reglementare, forțe de ordine, investitori și companii, într-un cadru dedicat combaterii criminalității financiare și utilizării tehnologiilor pentru transparență și conformitate. Printre speakeri se numără reprezentanți ai Europol, INTERPOL, ECB, JPMorgan Chase, WIPO, dar și cercetători de top din universități europene.

Tot în cadrul DISB, ziua a treia include: Adunarea Anuală EURODEFENSE, cu o masă rotundă despre securitate și apărare în noul context geopolitic, un exercițiu interactiv de securitate cibernetică pentru instituții publice și private, Evenimentul World Intellectual Property Day, care marchează lansarea proiectului ENKIVERS și celebrarea în avans a Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, și Conferințele ICVL și CNIV, cu sesiuni dedicate educației virtuale, inteligenței artificiale și designului instrucțional digital, desfășurate online.

Cea de-a patra zi a summit-ului, vineri, 11 aprilie, aduce în prim-plan una dintre industriile strategice pentru România și Europa – sectorul auto. Cea de-a 6-a ediție a Automotive R&D Conference reunește lideri din industrie, experți în cercetare și dezvoltare, reprezentanți guvernamentali și parteneri internaționali pentru a discuta despre electrificare, mobilitate inteligentă, siguranță cibernetică și transformare digitală în domeniul auto. Sub tema „Power up the automotive potential in Romania”, evenimentul abordează subiecte esențialinselaciune internet, e precum rolul AI în procesele predictive de R&D, provocările infrastructurii de încărcare, reglementările privind mobilitatea electrică și nevoia de ecosisteme conectate, dar și sigure.

„Digital Innovation Summit Bucharest 2025 nu este doar un eveniment – este o platformă de colaborare, viziune și responsabilitate comună. Într-o lume în care tehnologia evoluează într-un ritm accelerat, este esențial să construim împreună soluții sustenabile, inteligente și sigure. Prin acest summit, ne dorim să conectăm decidenți, experți, lideri din mediul public și privat, din România și din întreaga lume, pentru a crea o rețea puternică de dialog și acțiune. Le mulțumim tuturor partenerilor care ne susțin și tuturor participanților care aleg să fie parte din acest demers cu impact real.” a declarat Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București.

DISB 2025 este mai mult decât un summit – este o platformă de conectare, reflecție și colaborare internațională.

Pentru înregistrare și program complet, vizitați: www.disb.ro