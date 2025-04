TikTok a închis șase rețele de influențare a publicului din România

TikTok a închis șase rețele ilegale de influențare a publicului din România, în contextul alegerilor prezidențiale de anul trecut. Informația a apărut în raportul companiei chineze către Comisia Europeană.

În acest raport, TikTok a formulat un capitol separat cu privire la alegerile prezidențiale din România care au avut loc în luna noiembrie 2024, în care este dataliat numărul de rețele CIO (Convert Influence Operations – operațiuni de influențare ascunsă).

Cele șase rețele identificate de către compania chineză sunt separate de cele asociate rușilor de la Sputnik, însă nu pot preciza dacă au sau nu legătură cu Rusia.

Un sumar al capitolului dedicat alegerilor din România, din raportul întocmit de Tiktok

“Exemple ale unora dintre amenințările pe care TikTok le-a observat în legătură cu alegerile prezidențiale din România:

TikTok a raportat eliminarea a șase rețele CIO în 2024 care au fost identificate ca vizând în mod specific un public din România. Mai multe informații referitoare la întreruperile rețelei sunt publicate pe pagina noastră dedicată de transparență a operațiunilor de influență sub acoperire.

Pe lângă aceste rețele, merită să subliniem apărarea noastră mai largă împotriva campaniilor de influență ascunse din Europa. În septembrie 2024, am luat măsuri globale împotriva unei rețele ascunse legate de Sputnik Media. Când eliminăm astfel de rețele, continuăm să monitorizăm orice încercări să reapară. Ca parte a strategiei noastre anti-recidivă, am eliminat 11 conturi în noiembrie 2024 despre care se crede că sunt asociate cu Sputnik Media și care vizează publicul român și moldovenesc.

Am eliminat în mod proactiv peste 5.500 de elemente de conținut legat de alegeri din România pentru încălcarea politicilor noastre privind dezinformarea, hărțuirea și discurs instigator la ură, de la sfârșitul lunii octombrie.

Am primit 11 sesizări prin Sistemul de răspuns rapid BPOC în legătură cu alegerile prezidențiale din România, care au fost rapid adresate. Acțiunile au inclus interzicerea sau geoblocarea conturilor și eliminarea conținutului pentru încălcarea Regulilor comunității

(…)

În timpul alegerilor prezidențiale din România, ne-am continuat activitatea de detectare și perturbare a operațiunilor de influență ascunse (CIO) care încearcă să se stabilească pe TikTok și să submineze integritatea platformei noastre. Indicarea impactului, inclusiv măsurători relevante, atunci când sunt disponibile TikTok, a extins măsurile de atenuare împotriva comportamentelor înșelătoare, inclusiv spam, identitate falsă și activitățile ce ar arăta o falsă viralizare.

Ca exemplu al eforturilor noastre în acest domeniu:

în perioada 5 decembrie – 14 decembrie, am prevenit 4.415.720 de aprecieri (likeuri) false și 1.559.406 de solicitări de urmărire false și am blocat 33.594 de conturi spam din România.

De asemenea, am eliminat:

900 de conturi false ale unor candidați la alegerile din România și ale unor oficiali

92.958 de conturi false

616.548 de aprecieri (likeuri) false

1.023.652 de urmăritori falși

În perioada 15-30 decembrie am prevenit peste 5,3 milioane de aprecieri false și peste 2,6 milioane de solicitări de urmărire false și am blocat crearea a peste 116.000 de conturi spam în România. De asemenea, am eliminat: 59 de conturi care uzurpau identitatea unir conturi ale guvernului, politicienilor sau unor partide politice din România, +59.000 de conturi false, +1,5 milioane de aprecieri false și +1,3 milioane de urmăritori falși.

După cum s-a menționat mai sus, am raportat eliminarea a șase rețele CIO în 2024 care au fost identificate ca vizând în mod specific un român public, inclusiv:

În septembrie 2024: O rețea de 22 de conturi care operează din România care au încercat să vizeze publicul românesc pentru a răspândi dezinformarea și promovarea narațiunilor critice la adresa guvernului român.

În noiembrie 2024:

O rețea de 78 de conturi care operează din România care au încercat să promoveze candidatul Călin Georgescu pe TikTok.

O rețea de 12 conturi care operează din România care au încercat să amplifice narațiunile în limba română favorabile candidatului politic independent Mircea Geoană.

În decembrie 2024:

O rețea de 27.217 conturi operate prin intermediul unui furnizor fals de implicare, care a încercat să promoveze partidul politic AUR și candidatul independent Călin Georgescu prin postarea de comentarii la scară.

O rețea de 68 de conturi operate din Moldova și viza diaspora românească din România, care a încercat să promoveze pe Iurie Ciocan și Partidul Social Democrat”.

Informațiile au fost deja furnizate de către TikTok în audierile din Parlamentul European din luna decembrie a anului trecut, însă nu a fost explicată viralizarea bruscă a unor mesaje de susținere a candidaților în zilele premergătoare primului tur de scrutin.