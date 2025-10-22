Rusia a atacat Kievul noaptea trecută. Trei persoane au fost ucise

Un atac masiv al Rusiei a avut loc în noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, asupra Kievului. Orașul a fost zguduit de explozii, în timp ce Rusia a lansat un atac aerian la scară largă împotriva Ucrainei, scrie cotidianul Kyiv Independent.

Locuitorii din Kiev au auzit explozii în oraș în jurul orei 1:10 a.m., ora locală, la scurt timp după ce Forțele Aeriene au emis un avertisment privind rachetele balistice, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la sol. Alte câteva runde de explozii au început aproximativ 30 de minute mai târziu.

Au fost raportate explozii și în Dnipro, Zaporijia și orașul portuar Izmail.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că două persoane au fost ucise la Kiev, iar alte cinci au fost rănite, inclusiv un copil de doi ani. Guvernatorul regiunii Kiev, Mykola Kalashnik, a revizuit ulterior numărul celor uciși la trei.

Cea mai mare firmă privată de energie din Ucraina, DTEK, a declarat că au fost efectuate pene de curent de urgență în Kiev, regiunea Kiev și regiunea Dnipropetrovsk, și a raportat „daune semnificative” infrastructurii energetice din regiunea Odesa.

Mai multe incendii au izbucnit în oraș, iar medicii au fost trimiși la locurile atacurilor. Primarul a raportat, de asemenea, incendii la vehicule și daune la ferestre și curțile unor clădiri rezidențiale.

În primele ore ale dimineții, operațiunile de stingere a incendiilor și de salvare sunt în desfășurare în toată capitala.

Atacul are loc la scurt timp după ce Ucraina a lansat rachete Storm Shadow într-un atac în masă asupra Rusiei, potrivit Statului Major General. Atacul ar fi lovit Uzina Chimică Briansk din Rusia, care produce componente cheie pentru rachetele rusești.

Atacul a provocat, de asemenea, pagube cartierelor rezidențiale și infrastructurii critice din alte părți ale Ucrainei. Un bloc de apartamente din Zaporijia a fost avariat peste noapte, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. Cel puțin cincisprezece civili au fost răniți și primesc îngrijiri medicale.

Atacurile din Izmail, regiunea Odesa, ar fi provocat pene de curent în oraș. Atacurile recente asupra instalațiilor energetice din regiune au lăsat mii de gospodării fără curent.

Atacul are loc înainte de iarnă, împotriva instalațiilor energetice ale Ucrainei

Cel mai recent atac în masă al Rusiei are loc pe fondul unui atac intensificat împotriva instalațiilor energetice ale Ucrainei înainte de iarnă. Un atac mortal cu rachete asupra Kievului pe 10 octombrie a avariat o centrală termică și a declanșat pene de curent la scară largă.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat pe 21 octombrie că Rusia nu va face decât să intensifice atacurile asupra rețelei electrice a Ucrainei pe măsură ce presiunea internațională – și amenințarea rachetelor Tomahawk furnizate de SUA – se diminuează.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, speranțele că SUA vor furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk și vor pune presiune reală asupra Rusiei erau mari, dar au fost spulberate de un apel telefonic al președintelui rus Vladimir Putin către Casa Albă.

Zelenski a susținut că „sancțiunile cu rază lungă de acțiune”, sub forma unor atacuri ucrainene împotriva instalațiilor militare și energetice rusești, sunt esențiale pentru a forța Moscova să se așeze la masa negocierilor. În timp ce Ucraina folosește în prezent drone produse pe plan intern pentru a viza aceste amplasamente, președintele a cerut partenerilor internaționali să exercite presiuni asupra Kremlinului prin furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune.

Într-un rar atac cu rachete cu rază lungă de acțiune împotriva teritoriului rus, armata ucraineană a lansat pe 21 octombrie rachete britanice Storm Shadows într-un atac combinat care a lovit Uzina Chimică Briansk. Fabrica produce praf de pușcă și combustibil pentru rachete și este supusă sancțiunilor internaționale.

La începutul acestei luni, Wall Street Journal (WSJ) a relatat că SUA va începe schimbul de informații cu Ucraina pentru a sprijini atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei.