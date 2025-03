Peste 100.000 de sârbi protestează la Belgrad

Serbia a fost marcată de luni de proteste antiguvernamentale după tragedia din 1 noiembrie de la Novi Sad, acolo unde un acoperiș al gării s-a prăbușit și au murit 15 oameni, potrivit hotnews.ro.

Valul de manifestații reprezintă o provocare majoră pentru președintele Vucic, care se află la putere în Serbia de 12 ani, fie în actuala calitate, fie în cea de premier.

„Nu vă vom permite să ne privați de libertățile noastre”, a declarat un student pe scena organizată în cadrul manifestației.

O sursă din sectorul securitate și martorii au estimat numărul participanților la peste 100.000.

Guvernul neagă acuzațiile de corupție și incompetență și susține că serviciile occidentale de informații sprijină un efort pentru destabilizarea Serbiei.

Deși protestele au fost în general pașnice, poliția a anunțat că o mașină a intrat într-o coloană de protestatari în suburbiile Belgradului, rănind trei persoane, iar un grup de bărbați au atacat și rănit un student în centrul capitalei.

Poliția a precizat că a reținut 13 persoane în timpul incidentelor din cursul nopții și din dimineața zilei de sâmbătă. Trei bărbați au fost luați în custodia autorităților după ce au atacat tractoare ale fermierilor pro-Vucic, care erau parcate în zona Parcului Pionirski, unde au campat susținătorii guvernului.

Studenții și-au adus proprii agenți de pază, care s-au așezat între poliție și protestatari.

„Astăzi ne vom demonstra disidența (…) ca să arătăm pentru ce ne străduim, un stat normal, un stat de drept, fără corupție, minciună, presiuni mediatice, persecuții”, a declarat Aleksa Cvetanovic, o studentă în vârstă de 23 de ani, care participă la demonstrații din decembrie.

Studenții cer transparență în privința documentelor referitoare la dezastrul de anul trecut din gara orașului Novi Sad și tragerea vinovaților la răspundere.

Mulți protestatari au călătorit sute de kilometri pe jos sau cu bicicletele. Zeci de locuitori ai Belgradului le-au pus la dispoziție încălzitoare și le-au oferit de mâncare. Bunicile le-au dat biscuiți și plăcinte.

Serbian protesters are continuing to march towards Belgrade city centre where they are massing for a huge rally, chanting “Pump it!” and blowing whistles. Streets in the central area are packed with demonstrators, and traffic is at a halt. pic.twitter.com/pbp7vyah3L

