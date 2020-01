A nins în deșert! Fenomen meteo extrem în Arabia Saudită - VIDEO

Fulgii de nea au fost primiți cu bucurie de saudiți care au profitat de ocazie și au postat pe rețelele sociale imagini în care dansează în zăpadă, scrie Digi24.ro.

Fenomenul meteo extrem a afectat nordul și estul țării, regiuni în care ultima ninsoare a avut loc în urmă cu patru ani.

De regulă, în aceste zone, temperatura medie din această perioadă este de aproximativ 11 grade.

#WATCH: Parts of #SaudiArabia were blanketed by snow on Friday, especially in the northwestern regions such as the Dahr Mountains (Video: @alekhbariyatv)https://t.co/HCQWErHoR1 pic.twitter.com/g2pN8V7GRp