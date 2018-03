Arhitectul șef al Ploieștiului, marionetă a dezvoltatorilor imobiliari

Un e-mail primit vineri dimineață ne-a readus în centrul atenției situația incredibilă în care funcționează Biroul de Urbanism al primăriei Ploiești. Semnată ”un cetățean oarecare”, dar asumată ca adresă de e-mail de un domn, Marius Orășanu, avea un conținut cu o tentă senzaționalisto-apocaliptică. Pe această cale eram anunțați că doamna arhitect șef Cristina Herția s-a decis, în sfârșit, să respecte legea și să denunțe la Parchet faptele ilegale pe care le cunoaște, le acoperă și le tăinuiește precum un complice încă de la primele minute de după numirea în funcție.

Textul integral al anonimei semnate este următorul: ”Pentru toţi cei ce au criticat-o pe doamna arh. şef al Ploieştiului fără a avea şi punctul domniei sale de vedere, acum îl aveţi: un mega dosar penal contra celor ce au pornit şi susţinut "mega-investitorul" Naftanailă şi al său Bucegi nr. 12: "Stați pe fază că vom publica detalii halucinante despre cum doamna Cristina Herția blochează o investiție de peste șase milioane de euro fără niciun argument rațional și/sau legal, ci doar suspiciuni, amenințări cu cancerul și accidentul de mașină pentru familia investitorului" https://www.observatorulph.ro/exclusiv/87785-nu-vreau-sa-bag-pe-nimeni-in-puscarie-dar-daca-voi-fi-cautata-cristina-hertia-arhitect-sef-al-ploiestiului.

Acţiunea se află deja pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti. Succes "mega-investitorului" dvs. :)

Vreţi şi detalii? Le veţi afla "pe surse" ;)

Un cetăţean oarecare”.

După ”șocul și groaza” generate de lectură, noi fiind printre puținii care ”au criticat-o pe doamna arh. şef al Ploieştiului”, e drept, având punctul dânsei de vedere, ne-am pus obligatoria întrebare: de ce aflăm în acest fel, cvasi anonim, informația foarte relevantă dealtfel, că arhitectul șef al Ploieștiului a făcut plângeri penale?

Pentru a afla răspunsul, am zis că cel mai bine este să-l contactăm pe deținătorul mailului.

Nu a fost deloc greu să aflăm elementele de contact ale dânsului, la o simplă căutare pe google după sintagma Marius Orășanu Ploiești, al patrulea rezultat fiind site-ul http://www.apartamente-noi-ploiesti.com/Contact.html .

Acolo, după cum puteți observa accesând link-ul, găsim numele, poza și telefonul dânsului alăturate funcției de ”reprezentant vânzări Ploiești”. Trebuie să recunoașteți că deja aveam rețeta unui articol de mare succes: un agent de vânzări apartamente în Ploiești ne anunța că arhitectul șef al Ploieștiului a reclamat la Parchet un viitor concurent al său.

Voiam detalii cât mai amănunțite, așa că am pus de urgență mâna pe telefon și l-am sunat pe domnul Marius Orășanu. Ne-a ieșit un interviu spectaculos pe care îl puteți lectura/audia în continuare, având inserate și punctele de vedere ale celor menționați.

Ca remarcă generală, vă rugăm să observați cât de mare este influența acestui domn, ”reprezentant de vânzări, sau director” al unei multinaționale care construiește în Ploiești, asupra arhitectului șef al orașului. Tot de remarcat este modul în care își folosește această influență pentru a bloca demersurile concurenței.

De asemenea, menționăm că mâine vom publica puncte de vedere contradictorii ale celor doi – arhitect șef și dezvoltator imobiliar – asupra tipului de relație pe care îl au. Ca să respectăm tonul e-mailului anonim dar semnat de domnul Orășanu, garantăm că veți avea parte de o porție de șoc și groază.

Discuția și punctele de vedere

Marius Orășanu: Alo da!

Mihai Nicolae: Bună dimineața, domnul Orășanu?

Marius Orășanu: Da.

Mihai Nicolae: Mihai Nicolae sunt de la Observatorul Prahovean.

Marius Orășanu: Da, bună dimineața.

Mihai Nicolae: Vă spun că această convorbire o înregistrez în scopul de a o publica în ziar în contextul în care o să realizez un articol pe această temă.

Marius Orășanu: Așa.

Mihai Nicolae: Și aș vrea să vă întreb dacă cumva aseară pe la 22.15 dumneavoastră ne-ați trimis un mail.

Marius Orășanu: Da, corect.

Mihai Nicolae: Corect, dumneavoastră ne-ați trimis acest mail.

Marius Orășanu: Da.

Mihai Nicolae: Puteți să-mi spuneți și mie care e sensul pentru care dumneavoastră ne-ați trimis acest mail?

Marius Orășanu: Pentru că ziarul dumneavoastră a început o campanie extrem de agresivă cu ceva timp în urmă împotriva unei persoane fără să-i ceară un punct de vedere la acele postări pe care le-ați făcut, iar la sfatul meu și al altora doamna respectivă a luat măsuri. Măsura ați văzut-o în acel e-mail.

Mihai Nicolae: În care dumneavoastră ne anunțați că doamna arhitect șef...

Marius Orășanu: Da, exact. Că acel beneficiar....

Mihai Nicolae: Că doamna arhitect șef a depus plângere penală împotriva jurnaliștilor, printre altele, da?

Marius Orășanu: Nu, nu împotriva jurnaliștilor.

Mihai Nicolae: Dar împotriva cui? Că dumneavoastră spuneți așa: ”un mega dosar penal contra celor care au pornit și susținut mega investitorul Năftănăilă.”

Marius Orășanu: Corect.

Mihai Nicolae: Bun.

Marius Orășanu: Dar primii care au susținut nu sunteți dumneavoastră. Au susținut cei care au emis acel PUZ.

Mihai Nicolae: Numai o secundă.

Marius Orășanu: Da

Mihai Nicolae: Numai o secundă, dumneavoastră în ce calitate ne-ți trimis acest mail?

Marius Orășanu: Într-o calitate de persoană privată.

Mihai Nicolae: Cu ce vă ocupați dumneavoastră, dacă nu sunt indiscret?

Marius Orășanu: Asta nu vă privește pe dumneavoastră.

Mihai Nicolae. Păi din moment ce dumneavoastră îmi trimiteți un mail în care îmi spuneți că urmează să fiu cercetat penal la...

Marius Orășanu: Vă rog să nu interpretați ceea ce a fost scris în acel e-mail. Am spus că acel ”mega-dosar” îl privește pe acel beneficiar. Nu am spus în niciun moment....

Mihai Nicolae: Din câte am văzut în research-ul pe care l-am făcut înainte de a vă suna, dumneavoastră sunteți agent de vânzări la un dezvoltator imobiliar. Este corect?

Marius Orășanu: Foarte greșit.

Mihai Nicolae: Păi așa vă prezentați pe internet. Eu numărul de telefon îl am de pe site-ul ”apartamente noi Ploiești punct com”...

Marius Orășanu: Așa...

Mihai Nicolae: Unde dumneavoastră apăreți acolo ”reprezentant vânzări”.

Marius Orășanu: ”Reprezentant vânzări” aia nu înseamnă că agent de vânzări. Înseamnă poate că sunt chiar director general al acelei companii.

Mihai Nicolae: Felicitări. Apăreți aici ”reprezentant vânzări”. Reprezentant vânzări nu este agent de vânzări?

Marius Orășanu: (neinteligibil) Nu e vorba de persoana mea...

Mihai Nicolae: Dar dumneavoastră ce funcție aveți, totuși, acolo? Că pentru mine este relevant.

Marius Orășanu: Este relevant, perfect. Sunt directorul general al companiei.

Mihai Nicolae: Al companiei, care companie se ocupă cu dezvoltări imobiliare în Ploiești.

Marius Orășanu: Nu, în Buzău.

Mihai Nicolae: Nu. Numai o secundă, haideți să ne uităm aici. Dumneavoastră vindeți în Ploiești. ”Apartamente noi Ploiești punct com”

Marius Orășanu: Nu. Deci vindem în Ploiești un singur apartament, dar compania are sediul la Buzău și acolo vinde ce are de vândut.

Mihai Nicolae: Doar secundă. Dumneavoastră aveți numărul de telefon și fotografia afișate pe ”apartamente noi Ploiești punct com”.

Marius Orășanu: Corect.

Mihai Nicolae: Nu puteți să-mi spuneți că vindeți în Buzău.

Marius Orășanu: Ba cum să nu.

Mihai Nicolae: Că mie îmi spune așa ”Proiect rezidențial Someș 2”

Marius Orășanu: Corect.

Mihai Nicolae: Și asta nu e în Ploiești?

Marius Orășanu: Stați un pic. Proiectul este încheiat ca să poată fi vândut?

Mihai Nicolae: Stați o secundă. Dumneavoastră construiți în Ploiești

Marius Orășanu: Da, exact, construiesc în Ploiești.

Mihai Nicolae: Cum aveți dumneavoastră acces la acea plângere penală pe care a făcut-o doamna arhitect șef?

Marius Orășanu: Asta este problema mea personală, nu trebuie să discut cu dumneavoastră.

Punct de vedere Gabriel Garcia, ESP Promotor - Grupo de Sociedades de Inversión

”În calitate de patron și beneficiar al lucrărilor din Ploiești vă răspund intrebarilor formulate: 1. Domnul Orasanu Marius este constructor, angajat în baza unui acord de asociere în participatiune intre 2 societăți comerciale, acord în baza căruia domnia sa răspunde de investițiile noastre în România. 2. S-a raspuns anterior la întrebarea formulată. 3. Piedicile întâmpinate au fost soluționate de către conducerea Primăriei Ploiești, nu înainte de a face și obiectul unei sesizări formulate de mine ca beneficiar prin același domn Orasanu, către Inspectoratul de Stat în Construcții Prahova, că demers precontencios la situația existentă la Urbanism Ploiești la momentul anului 2016. Cei de la I.S.C. au raspuns solicitărilor noastre în scris, ulterior procedurile nu au mai fost continuate, deoarece conducerea Urbanismului a fost schimbată intre timp, nu era corect să acuzăm de ceva pe cineva care abia venise pe funcție. 4. Domnul Orasanu a ținut în permanență legătura cu conducerea companiei, acesta nu a fost martor la infracțiuni, i s-a cerut o opinie independentă in mai multe spete, având în vedere experiența sa ca și administrator de societăți comerciale, constructor dar și cunoștințele sale pe probleme legale, cunoștințe ce, de-a lungul timpului s-au dovedit certe. 5. Veti observa cu ușurință că d-ul Orasanu a acționat în nume propriu, dar a informat mereu asupra demersurilor sale atât conducerea companiei cât și autoritățile: Primărie, I.S.C., etc. Nu suntem interesati de scandaluri în România, dar nici nu vom sta cu brațele încrucișate dacă demersuri legale ale noastre s-ar lovi de refuzuri nejustificate din partea autorităților. Supremația legii trebuie să prevaleze chiar și în Ploiești, oraș zguduit din temelii se cazul DNA-Ploiesti, de cazul polițiștilor puși sub acuzare acum 1 an pentru corupție, cei 10 polițiști prahoveni puși sub acuzare pentru luare de mită în 2015-2016, alte cazuri. ESP PROMOTOR Grupo de Sociedades de Inversión. www.Esp-Promotor.com”

Mihai Nicolae: Să înțeleg că aveți o relație specială cu doamna arhitect șef, în sensul în care sunteți apropiați?

Marius Orășanu: Nu, asta o înțelegeți doar dumneavoastră.

Mihai Nicolae: Păi da, dar asta mi-ați spus... Că dumneavoastră și alți apropiați ați sfătuit-o să facă plângeri penale.

Marius Orășanu: Așa. Am sfătuit-o să facă plângeri penale pentru că doamna respectivă are mai multe posibilități decât oricare dintre persoanele la care se face referire în acea plângere. Să facă niște investigații. S-au făcut niște investigații la statul meu ca dezvoltator imobiliar, i-am spus exact ce fel de acte se caută, doamna de altfel le știa nu era (neinteligibil). S-au descoperit mai multe lucruri care la final au dus la acel dosar penal.

Mihai Nicolae: Practic, dumneavoastră având o relație, înțeleg că foarte strânsă cu doamna arhitect șef, din moment ce dânsa vă ascultă...

Marius Orășanu: Nu mă ascultă. Doamna ia sfaturi de la oricine, eu sunt printre cei care. Ia de la alți dezvoltatori, ia de la colegii săi etc.

Mihai Nicolae. Bun, excelent.

Marius Orășanu: Eu sunt o sursă externă de verificare sau nu a unei informații.

Mihai Nicolae: Dar dumneavoastră ca agent de vânzări, cum apăreți pe site, sunteți abilitat să verificați, certificați informații?

Marius Orășanu: Da, bineînțeles.

Mihai Nicolae: A, super.

Marius Orășanu: Informațiile sunt publice. Atâta timp cât e o informație publică și există acces la ea oricine poate să o verifice.

Mihai Nicolae: Acum întrebarea mea. Firma, am văzut că e o firmă cu capital spaniol.

Marius Orășanu: Așa.

Mihai Nicolae: Bun. Din câte știu eu, Năftănăilă este rezident spaniol. Pot să interpretez, acum vă întreb, dumneavoastră îmi spuneți...

Marius Orășanu: Da.

Mihai Nicolae: Că dumneavoastră vă folosiți de influența pe care o aveți asupra arhitectului șef pentru a bloca proiectele competiției.

Marius Orășanu: Nu, nu mă interesează absolut deloc cazul Năftănăilă.

Mihai Nicolae: Păi dumneavoastră despre cazul Năftănăilă vorbiți.

Marius Orășanu: Nu

Mihai Nicolae: Pe cazul Năftănăilă ați pus-o să facă plângeri.

Marius Orășanu: Repet, nu mă interesează cazul Năftănăilă. Cazul Năftănăilă a pornit de la mai multe lucruri care în Ploiești existau. Exista o mafie, hai să o discutăm pe aia dreaptă, da? Exista o mafie stabilită înainte să vină doamna arhitect șef. Cu acea mafie aveam o permanență problemă. Eu ca și dezvoltator am avut.... Caz foarte concret, am avut de așteptat un an și jumătate pentru o autorizație de construire de la Primăria Ploiești. De ce?

Punct de vedere Gabriel Năftănăilă, potențial dezvoltator imobiliar în Ploiești

”Sunt pur și simplu șocat să aud ce spune acest domn despre care până să mă contactați habar nu aveam că există. Sunt uimit să aflu cât de multe lucruri cunoaște despre mine și despre investiția pe care încerc să o realizez în Ploiești începând din 2014, cum bine era informat acest domn Orășanu. Astăzi am aflat și eu de ce nu primesc autorizația de construire deși am toate documentele în ordine. Aici nu e vorba de lege. Aici este vorba de legea junglei - un concurent recurge la practici neloiale pentru a mă bloca. Nu știu în ce măsură este legal. Acum înțeleg de ce doamna arhitect șef Cristina Herția, care luni de zile mi-a explicat cât de nemaipomenit este proiectul meu, s-a transformat brusc în adversarul acestui proiect. Vă rog să mă credeți că, dacă nu auzeam ce spune acest domn Orășanu, aproape ajunsesem să o cred că îmi blochează proiectul din rațiuni, sa zic asa, metafizice. Că legal nu-mi reproșează nimic pentru a motiva refuzul acordării autorizației. Astăzi am aflat că, de fapt, trimiterea mea la nu știu ce călugăr de la Putna, sau la nu știu care guru din Elveția, pentru a-mi obține binecuvântările, n-aveau nicio treabă cu credințele doamnei arhitect șef Herția.

La fel și avertizările făcute de către doamna arhitect șef că mi se vor întâmpla lucruri grave mie și familiei dacă voi continua să cer autorizația: - ne vor lovi boli grave, vom fi schilodiți în accidente etc – au în spate ceva foarte prozaic, foarte uman. Este vorba despre concurența neloială și influențarea unui înalt funcționar al primăriei. Cum credeți că mă simt acum că am aflat că doamna Herția mă blochează fără niciun fel de temei legal, doar pentru a-l favoriza pe competitorul meu? Cum s-a putut preta la așa ceva un om de anvergura unui arhitect șef al orașului? Este ceva peste puterea mea de înțelegere.”

Mihai Nicolae: Îmi pare rău.

Marius Orășanu: De ce, înainte de asta exista o altă conducere cu alte mentalități, alte politici, nu intru în detalii.

Mihai Nicolae: Adică ce fel de mentalități? Ba da, intrați în detalii pentru că este relevant.

Marius Orășanu: Nu are rost să le discut pentru că detaliile respective țin de o anchetă penală în curs.

Mihai Nicolae: A, super, deci ați făcut plângere penală la vremea respectivă asupra faptului că vi se întâmplă lucruri care nu sunt corecte. Felicitări.

Marius Orășanu: Bineînțeles, bineînțeles. Se constituie un mega dosar cu tot ce s-a întâmplat, cu toți cei care au sprijinit acel proiect al lui Năftănăilă și nu doar acela.

Mihai Nicolae: Dar anterior? Pe problemele anterioare ați făcut ceva?

Marius Orășanu: Pe vremea anterioară, da, s-a făcut ceva...

Mihai Nicolae: Dumneavoastră ați făcut ceva, știind că sunteți blocat în mod ilegal și nefiresc, ați făcut ceva înainte?

Marius Orășanu: Nu aveam ce să fac. La mine era cât se poate de simplu: trebuia eliminată conducerea anterioară de la urbanism. Domnul primar și-a făcut treaba, a înțeles despre ce e vorba, erau investiții de milioane blocate... Nu Năftănăilă, Năftănăilă e o poveste de adormit copii.

Declarație primar Adrian Dobre

”Sunt pur și simplu uimit să aflu de aceste afirmații. Sunt speculații fără niciun fundament în realitate. Nu am fost informat de existența unor astfel de probleme. Nu înțeleg care este motivul pentru care acest domn, de care nu am auzit până astăzi, le lansează în spațiul public. Schimbarea arhitectului șef s-a produs ca urmare a Ordonanței de Urgență, nu-mi mai amintesc exact numărul, care ne obliga să angajăm un arhitect șef care să aibă în mod obligatoriu studii de arhitectură sau urbanism și o anumită vechime în domeniu.

Ca post de conducere, dacă nu mă înșel, îi trebuiau minimum 5 ani. A trebuit să aplicăm legea, chiar dacă asta ne-a creat mari probleme la nivelul primăriei și anume blocarea serviciului Urbanism pe o durată de câteva luni. Nu a fost vorba de nimic altceva. De când am devenit primar, am organizat două concursuri pentru postul de arhitect șef, concursuri care n-au fost câștigate de nimeni. În cadrul primăriei, nu doar al Biroului de Urbanism, nu aveam nicio persoană care să îndeplinească acele condiții prevăzute de ordonanță. Nu a existat niciun fel de presiune pentru demiterea vechii conduceri sau pentru aducerea unui alt arhitect, doamna Herția în cazul de față. Pur și simplu am aplicat legea.

Mi se pare ciudat și anormal că acest domn încearcă să inducă ideea că aș fi fost presat în vreun fel de domnia sa, ori de alții, ca să schimb vechea conducere. Este exact genul de afirmație și de comportament care face un mare rău activității și imaginii primăriei, în ansamblu.”

Mihai Nicolae: Dar care milioane? Mai puteți să-mi dați un exemplu?

Marius Orășanu: Păi cazul Kober.

Mihai Nicolae: Acolo ce s-a întâmplat? Că eu am văzut că ei au construit fără autorizație de construire, de exemplu.

Marius Orășanu: Așa, și din cauza cui?

Mihai Nicolae: Păi nu știu, din cauza cui? Că văd că dumneavoastră sunteți informat, ca sursă de verificare poate mă ajutați și pe mine pentru că sunt interesat, la fel ca și dumneavoastră, în elucidarea misterelor din jurul urbanismului Ploieștiului.

Marius Orășanu: Kober a fost pornit de câțiva funcționari din cadrul urbanismului care bineînțeles și-au făcut treaba cu ”nu” în față exact ca și în cazul nostru, însă acolo Kober, bine n-am înțeles ce l-a apucat pe domnul să construiască fără autorizație, doar el știe ce a fost acolo, însă lucrurile sunt cât se poate de clare: nu poți să ții un investitor pe loc prea mult timp fără ca acesta să ia măsuri.

Mihai Nicolae: Bun. Și dumneavoastră ce vi s-a întâmplat și ce măsuri ați luat?

Marius Orășanu: La noi măsurile au fost cât se poate de simple. Eu când am început să lucrez pentru compania la care sunt acum, compania era blocată de peste 1 an și 3 luni de zile, dacă nu greșesc, cu acea autorizație de construire. Am luat autorizația de la zero să văd exact unde s-au împotmolit. Au fost niște restituiri pur și simplu puerile din partea fostei conduceri de la Urbanism, am făcut plângeri, nu doar eu, au fost foarte mulți care au făcut plângeri către primar, primarul a înțeles unde anume era sursa problemei s-au luat măsuri.

Mihai Nicolae: Și unde era sursa problemei?

Marius Orășanu: Conducerea urbanismului.

Mihai Nicolae: Conducerea urbanismului?

Marius Orășanu: Conducerea veche a urbanismului.

Mihai Nicolae: Și ce măsuri a luat primarul?

Marius Orășanu: A fost înlocuită din funcție arhitecta șefă, așa zisă arhitectă că nu era arhitectă era inginer.

Mihai Nicolae: Arhitecta șefă anterioară. Bun, dar fiind vorba de chestiuni penale, nu era normal să apară și consecința logică și anume plângeri penale?

Marius Orășanu: Dacă beneficiarul ar fi avut probe suficiente, da bineînțeles ar fi fost plângeri penale. Dar fiind vorba de simplă vorbăraie era foarte greu de probat.

Mihai Nicolae: Și primarul a demis fosta conducere pe simplă vorbăraie?

Marius Orășanu: Nu. A demis fosta conducere pe mai multe presiuni făcute din partea constructorilor și nu doar.

Mihai Nicolae: Și care constructori au făcut presiuni pe primar?

Marius Orășanu: Asta vă poate spune domnul primar personal (neinteligibil).

Mihai Nicolae: Și au făcut presiuni pe primar. Păi da, dar și dumneavoastră sunteți constructor și înțeleg că dumneavoastră ați fost interesat și că dumneavoastră sunteți printre acei constructori care ați făcut presiuni.

Marius Orășanu: Noi am făcut presiuni pentru situația haotică existentă în acel moment în care Primăria Ploiești din perioada - decembrie până în februarie – dacă nu greșesc nu a emis nicio autorizație de construire.

Mihai Nicolae: Bun. Stați un pic, autorizație de construire ca autorizație de construire, dumneavoastră îmi vorbeați mai devreme de nereguli cu restituiri pe terenurile unde construiți dumneavoastră. Chiar, unde construiți dumneavoastră?

Marius Orășanu: În Ploiești, evident.

Mihai Nicolae: Pe Someșului, acolo?

Marius Orășanu: Da, exact.

Mihai Nicolae: Bun, în regulă. Au fost discuții. Și cum a ajuns doamna sau ce relație sau cum funcționați acum sau ce se întâmplă? Spuneți-mi ca să înțeleg și eu.

Marius Orășanu: Doamna arhitect actual este spre deosebire de toată conducerea anterioară este mult mai deschisă în a sta de vorbă cu beneficiarii, cu constructorii, cu oricine or fi încercând să se ajungă la soluții perfect legale în situații în care practic beneficiarii sunt întorși din drum, erau cel puțin întorși din drum pentru lucruri puerile.

Mihai Nicolae: Bun. Și cum vorbim de cazul Năftănăilă, asta ca paranteză, cum vi se pare că doamna arhitect șef refuză să semneze autorizația de construire neavând un temei legal pentru a face acest lucru.

Marius Orășanu: Ați văzut documentația Năftănăilă?

Mihai Nicolae: Nu sunt specialist în domeniu, eu am văzut avizele, am văzut autorizările pe care le are și din ce am văzut nu era nimic în neregulă.

Marius Orășanu: Vă spun că sunt specialist în domeniu. Un singur lucru la care vă recomand să vă uitați cu mare drag este certificatul de urbanism inițial pe care l-a obținut acest Năftănăilă și cu ce a venit la autorizare ulterior.

Mihai Nicolae: În ce calitate, dacă nu vă supărați, v-ați uitat dumneavoastră în dosarul de autorizare al unui concurent al dumneavoastră?

Marius Orășanu: Nu e niciun concurent. Pentru mine Năfătănăilă nu e deloc concurent.

Mihai Nicolae: Pentru că și dumneavoastră dezvoltați locuințe în Ploiești și dânsul intenționează să dezvolte locuințe în Ploiești.

Marius Orășanu: Nu, greșiți. Dânsul dezvoltă spații de birouri din câte am înțeles.

Mihai Nicolae: Nu, nu. Dumneavoastră știți mai bine că e vorba de un bloc de locuințe, la fel ca și la dumneavoastră pentru că dumneavoastră v-ați uitat în dosar, după cum spuneați și îmi sugerați să mă uit și eu.

Marius Orășanu: Deci nu e bloc de locuințe, vă repet a nu știu câta oară. Informația este publică pe site-ul Primăriei.

Mihai Nicoolae: Nu, nu. Cum v-ați uitat dumneavoastră în dosarul lui Năftănăilă. În ce calitate, cum ați avut acces la el?

Marius Orășanu: E public pe site-ul Primăriei.

Mihai Nicolae: Nu este public, vă rog să mă credeți, eu caut de îmi vine rău și nu am găsit nimic. De exemplu ar însemna să găsesc și despre Someșului 2, nu? Pe site-ul Primăriei.

Marius Orășanu: Absolut tot este public pe site-ul Primăriei.

Mihai Nicolae: Nu este așa. Dar o să mai discutăm pe tema asta. Bun. Și ați găsit în doamna arhitect șef un om dispus să facă treabă, da?

Marius Orășanu. Exact.

Mihai Nicolae: Și de unde și până unde ați ajuns dumneavoastră în situația în care să trimiteți un mail unui jurnalist în care îi spuneți ”atenție vezi că, pentru că ești în grupul care susține un dezvoltator (în cazul meu vă aflați într-o mega eroare, nu știu dacă dumneavoastră ați observat ce am scris eu. Eu cred că ați și citit, ați și comentat la un moment dat și tot la un moment ați și revenit un pic)

Marius Orășanu: O secundă vă rog. Dacă vă uitați veți observa dacă acel email este trimis către mai multe persoane.

Mihai Nicolae: Nu. Nu m-am uitat.

Marius Orășanu: Deci vă rog să vă uitați.

Mihai Nicolae: Bun. Deci doamna arhitect șef v-a dat dumneavoastră răspunsul pe care l-a primit de la Parchetul Tribunalului și dumneavoastră v-ați gândit să...

Marius Orășanu: Nu mi l-a dat doamna arhitect șef.

Mihai Nicolae: Păi n-avea cine să vi-l dea altcineva din moment ce...

Marius Orășanu: Asta o credeți doar dumneavoastră.

Mihai Nicolae: Nu o cred eu. Din moment ce este o scrisoare confidențială adresată dânsei și dumneavoastră mi-o trimiteți.

Marius Orășanu: Nu. Răspunsul parchetului nu este confidențial, nu este secret

Mihai Nicolae: Nu. Mă refer la destinatar. E unul singur care îl primește și ăla e arhitectul șef. E corect?

Marius Orășanu: Nu. Nu.

Mihai Nicolae: Bine, în regulă, probabil greșesc eu.

Marius Orășanu: Vă spun ca să știți, pentru că lucrez exact pe partea asta. Pe partea legislativă. Sunt trei documente: unul îl primește cel care a făcut plângerea, unul se arhivează și unul se păstrează pentru informații de interes public.

Mihai Nicolae: Am înțeles, acum o întrebare. Dumneavoastră aveți și studii juridice?

Marius Orășanu: Să spunem că am cunoștințe juridice.

Mihai Nicolae: Bun. Dumneavoastră cumva sunteți acel Orășanu care se prezintă la Urbanism, uneori, ca fiind avocat?

Marius Orășanu: Greșit.

Mihai Nicolae: Că am auzit zvonul ăsta și profit de discuție ca să clarificăm niște chestiuni. Deci dumneavoastră nu ați mers la Urbanism recomandându-vă drept avocatul Orășanu.

Marius Orășanu: Nu, niciodată.

Mihai Nicolae: Asta e minunat că am clarificat-o pentru că auzisem niște vorbe, vă repet.

Marius Orășanu: De acord, am înțeles. Dar nu e bine să vă luați după vorbe, e bine să verificați sursa pentru că v-am spus.

Mihai Nicolae. De aceea vă și întreb și apreciez deschiderea dumneavoastră și apreciez foarte mult faptul că discutați atât de liber și nestingherit.

Marius Orășanu: Evident. Nu am nimic de ascuns. Și v-am spus, din punctul ăsta de vedere, Năftănăilă nu îmi este concurent și nu îmi va fi vreodată.

Mihai Nicolae: Ba da, din punctul meu de vedere sunteți în competiție pe aceeași piață, a vânzărilor de spații locative.

Marius Orășanu: Nu, greșiți. Năftănăilă face birouri, eu nu fac birouri, eu fac apartamente.

Mihai Nicolae: Mă rog, spații pe aceeași piață a construcțiilor, da? Eu din ce am văzut, Năftănăilă are bloc de locuințe, așa e proiectul. Nu e pe 90 sau nu știu câte locuințe acolo... de apartamente?

Marius Orășanu: Nu e bloc de locuințe, e spațiu de birouri.

Mihai Nicolae: Domnu Orășanu, haideți că și dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine că este un bloc de locuințe și este fix pe piața dumneavoastră.

Marius Orășanu: Nu are cum să fie bloc de locuințe, 1 la mână. Doi la mână...

Mihai Nicolae: Domnule așa e proiectul, pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine din moment ce dumneavoastră îmi sugerați să mă uit în proiect.

Marius Orășanu: Da, e pe site-ul Primăriei inclusiv documentația pe care a depus-o.

Mihai Nicolae: Bun, și acolo este bloc de locuințe. Despre ce vorbim? Sunteți competitori direcți pe această piață, a vânzării de locuințe în Ploiești.

Marius Orășanu: Asta continuați dumneavoastră să o susțineți.

Mihai Nicolae: Păi asta face Năftănăilă domnule. Asta vrea să facă Năftănăilă daca nu l-ar bloca, de exemplu, la sfatul dumneavoastră, doamna arhitect șef.

Marius Orășanu: Nu la sfatul meu. La ceea ce a depus la documentație acest domn.

Mihai Nicolae: Și peste care dumneavoastră ați sfătuit-o să se uite cu atenție și să facă plângere penală pentru a bloca proiectul.

Marius Orășanu: Doamna respectivă a făcut singură acest lucru și a stat pe gânduri să facă sau nu plângere.

Mihai Nicolae: După ce s-a sfătuit cu dumneavoastră.

Marius Orășanu: Nu doar cu mine s-a sfătuit, credeți-mă. Sunt foarte multe persoane care au văzut.

Mihai Nicolae: Mai dați-mi nume, vă rog frumos.

Marius Orășanu: Nu vă dau absolut niciun fel de nume fără acordul persoanelor.

Mihai Nicolae. Ok. Bun. În cazul Kober dumneavoastră ați făcut demersuri similare cu cazul Năftănăilă? În sensul în care să-i spuneți arhitectului șef ”vezi că acolo e o problemă care ține de legalitate”.

Marius Orășanu: Nu. Doamna a văzut singură care era problema.

Mihai Nicolae: Dar în cazul Kober de ce nu ați făcut?

Marius Orășanu: Păi ce să fac eu în cazul lui Kober atâta timp cât construcția era deja gata făcută? Sau măcar aproape începută.

Mihai Nicolae: Nu, dar nu ați fost interesat de cazul ăsta? Observ că, dumneavoastră spuneți așa: ”domle într-o situație, într-un caz, în Ploiești era o problemă. Anterior mai văzusem într-un alt caz.” Pe mine mă uimește faptul că în cazul Kober nu ați avut aceeași doză de implicare.

Marius Orășanu: Nu. Anterior am mai văzut 60 de cazuri. Kober vi l-am dat pentru că e cel mai cunoscut de către presă.

Mihai Nicolae: Ați văzut cazuri de încălcare a legii?

Marius Orășanu: Da. Există sute de alte proiecte pe care doamna arhitect șef le-a aprobat, altele care nu au fost aprobate.

Mihai Nicolae: Nu, eu spun așa. Dumneavoastră ați văzut cazuri de încălcare a legii?

Marius Orășanu: Da, bineînțeles. D-asta s-au și făcut plângeri penale.

Mihai Nicolae: Dumneavoastră ca persoană ați reclamat vreun caz?

Marius Orășanu: Nu am de ce să reclam.

Mihai Nicolae: Păi știți, dacă dumneavoastră ați luat la cunoștință de încălcarea legii, conform legilor din România, sunteți obligat să le reclamați?

Marius Orășanu: Nu. Atâta timp cât nu sunt parte vătămate nu am niciun drept să reclam. Pot doar să sesizez autoritatea competentă care la rândul ei să facă demersurile legale.

Mihai Nicolae: Păi da, în cazul ăsta Parchetul e autoritatea competentă pentru a vedea dacă se întâmplă sau nu o ilegalitate.

Marius Orășanu: Nu. Autoritatea competentă în acest caz este ”disciplina în construcții” sau controlul primăriei, după care dacă dânșii într-adevăr constată că sesizarea depusă este de o acțiune penală, fac mai departe demersurile.

Mihai Nicolae: Bun. În concluzie dumneavoastră...

Marius Orășanu: Mafia care există în Ploiești, asta e cât se poate de clar. Pentru că la ceea ce există în acest moment fiecare face ce vrea, fiecare face ce-l taie capul. Și asta va înceta.

Mihai Nicolae: Și dumneavoastră aveți informații, cine e mafia asta? Uite de exemplu eu ca jurnalist sunt foarte foarte interesat să documentez aceste subiecte. Foarte interesat.

Marius Orășanu: Veți afla din ancheta din ancheta desfășurată deja de Parchet.

Mihai Nicolae: Dumneavoastră ați depus la Parchet, să înțeleg, plângeri documente înscrisuri prin care arătați că în Ploiești există o mafie imobiliară?

Marius Orășanu: Au fost depuse de către persoanele în drept.

Mihai Nicolae: Persoana în drept cine este?

Marius Orășanu: Persoana în drept este urbanistul șef al Ploieștiului.

Mihai Nicolae: Adică doamna Herția a depus o plângere penală la parchet în care reclamă mafia în domeniul construcțiilor în Ploiești.

Marius Orășanu: Exact.

Mihai Nicolae: Mă bucur să aud asta. Este un lucru pe care ar fi trebuit să-l facă cu mult timp în urmă, în opinia mea.

Marius Orășanu: Asta i-am spus și eu, i-a spus-o și juristul Primăriei, i-au spus-o mai mulți

Mihai Nicolae: Juristul Primăriei, care jurist al Primăriei?

Marius Orășanu: Unul dintre ei. Doamna nu a vrut să facă mult timp rău dar când a înțeles că toate tunurile sunt pe domnia sa atunci...

Mihai Nicolae: Stați o secundă. Nu faci rău atunci când aplici legea. Stați puțin să ne înțelegem. Legea nu este bună sau rea. Legea este lege.

Marius Orășanu: Nu. Stați un pic. Există două posibilități în momentul în care sesizezi că un act este nelegal. Dar prima și cea mai simplă este să ceri acelei persoane să-și retragă actul și îi arăți exact baza legală. „Uite, asta ai greșit, e mai bine să ți-l refaci și-l aduci gata făcut”.

Am pățit-o chiar și eu în proiectele mele. Am avut situații în care un act nu era bun pentru că îmi scăpase ceva. Ok. L-am retras, l-am refăcut, l-am adus la zi și toată lumea mulțumită.

Dar în situația în care tu continui să insiști pe anumite principii și anumite lucruri deși ești avertizat de mai multe lucruri. Se pornește inclusiv procedura necontencioasă pentru a anula un act nul și tu consideri că ”nu, tu ai dreptate până la capăt”, aceste lucruri nu mai pot rămâne așa. Asta e cât se poate de clar.

Deci nu e corect ca urbanistul șef al Ploieștiului în loc să-și facă treaba sa pentru care e plătit de către, din taxele pe care le plătim toți, nu e corect să-și piardă vremea cu un singur proiect sau cu două proiecte care nu ar fi trebuit să intre în autorizare vreodată.

Mihai Nicolae: Eu ascultându-vă acuma cu maxim interes, domnul Orășanu, și fiind pe deplin interesat, ca cetățean al Ploieștiului, în transparentizarea acțiunilor și activităților, mai ales în această zonă cu care sunt de acord cu dumneavoastră că funcționează (și a funcționat) ca o junglă (a construcțiilor în Ploiești) nu pot să nu mă gândesc la următoarea imagine și vă rog să mă contraziceți după ce termin ce vreau să vă spun.

Un dezvoltator imobiliar îi sugerează prietenei sale, arhitectul șef al Ploieștiului, să blocheze proiectul unui viitor concurent. Eu așa văd.

Marius Orășanu: Așa vedeți dumneavoastră

Mihai Nicolae: Pentru că mi-ați spus dumneavoastră că această plângere este făcută și la recomandarea dumneavoastră, care faceți parte din acel grup de oameni care vor binele urbanismului din Ploiești.

Dar cine v-a cerut dumneavoastră să vreți binele? Dumneavoastră ca antreprenori? Este vreo asociație, este vreo fundație, este vreun ONG, funcționați într-un cadru instituțional? Sau cum ajungeți dumneavoastră la arhitectul șef și îi spuneți ce să facă?

Marius Orășanu: Nu trebuie să ajung eu la niciun arhitect șef ca să-i spun acestei doamne ce are de făcut.

Mihai Nicolae: Pai asta spuneați mai devreme. Mai devreme, la începutul discuției asta mi-ați spus.

Marius Orășanu: Asta ați înțeles dumneavoastră.

Mihai Nicolae: Nu, nu. Mi-ați spus așa: ”și la sfatul meu doamna Herția a început să facă pentru că m-am uitat în dosarul ăluia și am văzut că are nereguli”

Marius Orășanu: Corect. Faptul că doamna respectivă știa oricum ce are de făcut, dar se oprise la un moment dat, era deja o presiune mediatică creată pe domnia sa, în acel moment a început să ceară sfaturi de prin toate părțile.

Mihai Nicolae: Și dumneavoastră i-ați spus, i-ați dat un sfat. Dumneavoastră care aveți de vândut apartamente gândindu-vă că vine ăla cu un aflux de 2-3 sute sau 90 sau 1000 de apartamente în Ploiești, ce i-ați zis? „Măi dragă i-a blochează-l tu pe ăla că o să mă deranjeze.”

Marius Orășanu: Haideți să fim serioși. Domnul Năftănăilă este...Deci dacă stați un pic să verificați situația asta financiară, care e publică, da? Veți observa ca nu a avut el 56 de milioane de euro pe care zice că le are.

Mihai Nicolae: Dar unde ați verificat? indicați-mi și mie sursa publică unde aflu câți bani are Năftănăilă.

Marius Orășanu: Verificați listafirme și veți vedea situația companiei sale. E un site public, listafirme.ro unde (neinteligibil)

Mihai Nicolae: Și eu pot. La o bârfă putem sta amândoi de vorbă, putem sta amândoi de vorba și eu pot spune despre dumneavoastră că sunteți agent de vânzări sau director, e altceva.

Problema este: de aici până la a-i spune arhitectului șef și arhitectul șef să te asculte, să nu-i dai autorizație de construire ăluia, e cam nasol, părerea mea.

Marius Orășanu: E părerea dumneavoastră. Dacă ați fi verificat documentația și ați fi cerut dumneavoastră, că bun ați recunoscut singur că nu aveți calitatea dar în același timp vă dați cu presupusul că omul face o investiție, nu. Omul habar nu are de documentația pe care a depus-o. A depus una la autorizare și alta a solicitat.

Mihai Nicolae: Domne’, de unde știți dumneavoastră ce a depus. Pe mine mă șocați.

Marius Orășanu: Păi astea sunt informații publice.

Mihai Nicolae: Cum, domne’? Un dosar depus la Urbanism este dosar public? Un dosar de autorizare?

Marius Orășanu: Un dosar depus pentru PUZ care are toate avizele este public.

Mihai Nicolae: Domnu Orășanu, eu sunt jurnalist, eu dacă aflu de un dosar, unul singur... Haideți să facem următorul exercițiu - după ce terminăm discuția, vă rog frumos, ne întâlnim la Urbanism și îmi arătați și mie unde să mă duc să văd dosarul de pe Someșului 2. Unde construiți dumneavoastră. Unde vindeți dumneavoastră.

Marius Orășanu: Intrați pe site-ul Primăriei, solicitați numărul de PUZ, vedeți acolo ”domnul x-ulescu, domnul Orășanu a depus pentru autorizație de construire, da?” acea autorizație are un număr sau acea solicitare a domnului Orășanu are un număr.

Mihai Nicolae: Bun, și eu găsesc acolo documentele care stau în spate?

Marius Orășanu: La acea solicitare depuneți un formular scris sau chiar de pe site-ul primăriei, se pot scoate extrase.

Mihai Nicolae: Documentele care sunt în spatele unui dosar de autorizare?

Marius Orășanu: Bineînțeles.

Mihai Nicolae: Bine, în regulă. O să verific.

Marius Orășanu: Sunt informații de interes public.

Mihai Nicolae: M-ați ajutat enorm în munca mea de jurnalist. Vă mulțumesc pentru informația asta. Revenind. Imaginea asta a dumneavoastră care vă folosiți de influența pe care o aveți asupra arhitectului șef pentru a bloca un concurent, pe mine mă sperie. Vă spun cu toate sinceritatea.

Marius Orășanu: Da, corect. Deși vă repet a nu știu câta oară că el nu-mi este concurent, că el face birouri și eu fac altceva.

Mihai Nicolae: Nu, domne’, face apartamente. Are un bloc de apartamente, lăsați-mă Dumnezeului.

Marius Orășanu: Nu e bloc de apartamente.

Mihai Nicolae: Domne’, dumneavoastră v-ați uitat în dosar, eu știu din ce am văzut din autorizări.

Marius Orășanu: Nu. Din ceea ce el a solicitat oficial, este un spațiu de birouri.

Mihai Nicolae: Domnu Orășanu, dumneavoastră folosindu-vă de influența pe care o aveți asupra arhitectului șef, dumneavoastră un constructor, un dezvoltator imobiliar în Ploiești și vânzător de spații imobiliare în Ploiești îi spuneți arhitectului șef ”băi fii atentă că ăla acolo este în neregulă, blochează-l, fă-i plângeri” gândindu-vă, eu pot să-mi imaginez asta, că ăla o să construiască și vă scade prețul. Este corectă imaginea mea?

Marius Orășanu: Vă puteți imagina absolut orice vreți dumneavoastră. Vă repet, nu are cum să-mi fie concurent pentru că există o cu totul altă dezvoltare din punctul firmei mele de vedere și al firmei domniei sale. Mă doare direct în cot de ceea ce dezvoltă domnul Năftănăilă și oricare alt investitor. Eu am nișa mea pe care mă dezvolt, iar în nișa mea concurența mea este spre zero.

Mihai Nicolae: Dumneavoastră considerați că este etic să vă folosiți de un înalt funcționar al Primăriei Ploiești pentru a rezolva probleme de legalitate. Vă repet, dumneavoastră sunteți constructor.

Marius Orășanu: Așa. Și eu vă întreb pe dumneavoastră dacă eu aflu că dumneavoastră vă faceți o casă și aflu că acea autorizație dumneavoastră ați obținut-o greșit, sau în fals, eu ar trebui, din punctul dumneavoastră de vedere, să nu fac absolut nimic?

Mihai Nicolae: Ba nu. Ar trebui să vă duceți la prima unitate de parchet, de poliție și să raportați această suspiciune a dumneavoastră.

Marius Orășanu: Bun. Și știți ce mi se va spune? Vă spun eu.

Mihai Nicolae: Nu știu. Ați făcut un demers de genul ăsta?

Marius Orășanu: Parchetul mă întreabă un singur lucru: Sunteți persoană vătămată, sunteți vecin cu acea lucrare.

Mihai Nicolae: Nu. Sunt cetățean care a văzut că se întâmplă acolo niște situații...

Marius Orășanu: Perfect. Și în ce calitate faceți (neinteligibil)?

Mihai Nicolae: Ați făcut vreodată un astfel de demers? Ați luat la cunoștință de producerea vreunei infracțiuni sau mă rog, suspicionați și ați fost la parchet și la poliție și nu s-a întâmplat nimic?

Marius Orășanu: S-a sesizat autoritatea competentă.

Mihai Nicolae: Dumneavoastră, agentul de vânzări Orășanu, ați făcut vreo plângere referitoare la alți constructori?

Marius Orășanu: Stimate domn, vă repet a nu știu câta oară. Cred că discuția va încheia pentru că dumneavoastră continuați să țineți ca orbul de bâtă. V-am explicat cât se poate de clar. Există o ierarhie.

Se merge frumos și se depune o plângere sau o sesizare prin care primăria, care este prima interesată să afle dacă într-adevăr există o situație nelegală face verificări. Dacă se confirmă bine, dacă nu se confirmă iar e bine.

Nu e de competența parchetului. Parchetul intră doar pe legea 50. Dacă a fost emisă greșit autorizație și în ce condiții.

Mihai Nicolae: Domnul Orășanu, vă mulțumesc foarte mult, apreciez încă o dată transparența și disponibilitatea dumneavoastră. Mai am o singură întrebare pentru a mă edifica și eu, și anume:

Având în vedere că doamna Herția a fost arhitect șef la Breaza și dumneavoastră sunteți din Câmpina, din ce am văzut eu... Am observat că aveți o legătura cu Câmpina, nu știu care e aia.

Marius Orășanu: Sun orădean. M-am mutat în Câmpina de 9 ani. Deci nu am treaba nici cu Breaza nici cu Câmpina.

Mihai Nicolae: Felicitări, e aerul mai curat la Câmpina. Întrebarea mea este: aveți vreo treabă cu aducerea doamnei arhitect șef Herția aici, la Ploiești?

Marius Orășanu: Nu, nici nu o cunoșteam.

Mihai Nicolae: Că știu că dânsa a fost arhitect șef la Breaza, Breaza e peste autostrada față de Câmpina și mă gândeam...

Marius Orășanu: Nu, nu. Am întâlnit-o aici, la Ploiești. Am văzut modul în care lucrează ca profesionist și asta a creat un alt tip de relație care ar fi trebuit de altfel să existe de foarte mulți ani în Primăria Ploiești.

Mihai Nicolae: Pe dumneavoastră v-a trimis vreodată să consultați vreun îndrumător spiritual pentru a vedea de ce vă aprobă sau nu un document?

Marius Orășanu: Ați depășit limita bunului simț, o zi bună!

Mihai Nicolae: Da, dar eu vă întreb pentru că s-a întâmplat asta...”

Discutie Reporter - Cristina Hertia si Marius Orasanu

Size: 67.94 MB Format: WAV

Preview

Discutie Reporter - Marius Orasanu

Size: 502.69 MB Format: WAV

Preview