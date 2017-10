Decebal Dan, șeful Departamentului SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI BOLI TRANSMISIBILE din DSP Prahova, patron de firmă de servicii medicale pentru combaterea infecțiilor din clinici și spitale

Firma la care este administrator și asociat Decebal Dan, coordonatorul Departamentului SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI BOLI TRANSMISIBILE din cadrul Direcției de Sănătate Publică Prahova, are contracte cu mai multe spitale de stat și private din județ. În firmă mai este asociat și soția sa, Silvana Dan, angajată, ați ghicit, tot la DSP Prahova. Potrivit Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, ”prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane”.

Medicul primar de epidemiologie, Decebal Dan, coordonatorul Departamentului SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI BOLI TRANSMISIBILE din cadrul Direcției de Sănătate Publică Prahova este administrator și asociat, alături de soția sa, angajată și ea la DSP Prahova, la firma EPISHIELD SRL, al cărei obiect de activitate îl reprezintă” Activități de asistență medicală specializată”. Înființată în 2011, societatea respectivă a ajuns la o cifră de afaceri raportată în 2016 la 85.100 de lei, respective un profit de 11.672 de lei.

Chiar Decebal Dan nu are atribuții de control, acestea fiind în sfera Inspecției Sanitare, este cel puțin ciudat ca firma pe care o deține împreună cu soția să presteze servicii medicale pentru combaterea infecțiilor intraspitalicești, acesta fiind, repet, coordonatorul Departamentului SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI BOLI TRANSMISIBILE din cadrul Direcției de Sănătate Publică Prahova.

Printre unitățile medicale din Prahova, pentru care firma soților Dan prestează servicii se numără spitalul Lotus, clinicile Best Med și Darius Medical Center, dar și spitale de stat, precum cel orășenesc din Mizil, acesta din urmă fiind și singurul trecut în declarația de interese.

Decebal Dan: ”Nu sunt în conflict de interese pentru că eu nu controlez spitalele cu care firma are contracte, doar evaluez”

Contactat de observatorulph.ro, Decebal Dan a declarat că nu se află în conflict de ineterese, atât timp cât nu el este cel care efectuează controlul la spitalele și clinicile cu care face afaceri prin firma la care este asociat și acționar. ”Contractele cu unitățile medicale private nu se trec în declarația de interese. Dacă mai sunt și alte contracte cu spitale de stat Pe parte a infecțiilor asociate cu infecțiile medicale, adică cu cee ace mă ocup eu, există un alt coordinator de program, iar activitatea este verificatăde Inspecție, prin serviciul control. Așadar, eu nu am nicio atribuție de control pe cee ace desfășor eu acolo (n.r. prin firma EPISHIELD). Eu am o normă la DSP, de firmă mă ocup în timpul meu liber. Eu evaluez cum se aplică măsurile, supraveghez aceste infecții. Repet, controlul îl face Inspecția. Nu am nicio implicare”.

Ce prevede Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Chiar dacă personalul contractual, categorie din care fac parte soții Dan, nu se supune legii statutului funcționarului public, privind conflictul de interese, există Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice. Astfel, la Art. 17. Privind Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute prevede că ”prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane”.

La articolul 4 se menționează și conflictul de interese descris ca fiind ”acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute”

Aceeași lege prevede și obligația Ministerului Administratiei si Internelor de a coordona si controla aplicarea și respectarea normelor prevazute de prezentul cod de conduită.

Soții Dan nu sunt singurii angajați ai DSP Prahova care au firme de prestări servicii medicale. Vom reveni în curând cu detalii.

