„Mi-am distrus viața!” Mărturia unui fost fotbalist de carieră, dependent de jocuri de noroc

Observatorul Prahovean continuă campania ”Ploiești, fără păcănele!” în contextul în care în tot mai multe orașe din România apar inițiative pentru limitarea sau eliminarea sălilor de jocuri de noroc din interiorul localităților. Scopul este clar: reducerea dependenței și protejarea comunităților, în special a tinerilor. Astăzi publicăm mărturia unui

Un exemplu recent vine din Slatina, unde autoritățile locale au decis interzicerea jocurilor de noroc, cu excepția agențiilor Loteriei Române. Aproximativ 90 de săli și agenții de pariuri sau păcănele urmează să fie închise în următorul an, potrivit deciziei administrației locale.

Fenomenul începe să fie discutat tot mai des la nivel național, în contextul în care România se confruntă cu un număr tot mai mare de persoane dependente de jocuri de noroc.

Campania „Ploiești, fără păcănele!”

La Ploiești, Observatorul Prahovean a lansat campania „Ploiești, fără păcănele!”, un demers jurnalistic care își propune să aducă în atenția publicului impactul social al dependenței de jocuri de noroc.

Pentru a înțelege mai bine cât de devastatoare poate deveni această adicție, reporterii Observatorul Prahovean au stat de vorbă cu Andrei, un tânăr de 26 de ani, fost fotbalist profesionist. Pentru protejarea identității sale, numele și vocea au fost modificate.

Interviul integral cu mărturia fostului fotbalist poate fi urmărit la finalul articolului.

De la carieră în fotbal la dependență de jocuri de noroc

Andrei povestește că dependența a început în 2019, după un moment dramatic din viața lui. O accidentare gravă care i-a pus capăt carierei sportive, după 15 ani petrecuți pe terenul de fotbal.

„Am avut un șoc. Eram în spital, operat de ligamente, și atunci am realizat că toată cariera mea de 15 ani s-a terminat. A fost cumplit. De atunci am început să joc. Nu m-au tentat drogurile sau alcoolul, ci jocurile. La început pe mize mici, apoi totul a escaladat”, spune tânărul.

În scurt timp, jocurile de noroc i-au acaparat viața.

„Stăteam ore întregi în cazinouri, jucam și online. Luam salariul și în două zile nu mai aveam niciun ban. În ultimii patru ani am cheltuit aproximativ 80.000 de euro pe jocuri de noroc”, mărturisește Andrei.

„Am pierdut cinci ani din viață”

Pentru Andrei, dependența nu a însemnat doar pierderi financiare. A pierdut ani din viață, relații, prieteni și nopți întregi petrecute în săli de jocuri sau în fața telefonului. Abia la finalul anului 2025, în noaptea de Revelion, a realizat că are o problemă gravă și a decis să ceară ajutor.

Astăzi este internat la Clinica Independent din Chițorani, Prahova, unde urmează un program de recuperare cu sprijinul medicilor și al terapeuților.

„Sunt oameni care și-au pierdut viața în cazino”

Fostul fotbalist spune că interzicerea sălilor de jocuri din orașe ar putea fi o măsură importantă pentru prevenirea dependenței.

„Cred că este o decizie foarte bună și ar trebui aplicată cât mai repede. Sunt oameni care și-au pierdut viața în cazino. Nu la propriu, dar au pierdut familia, casa în care locuiau, banii, totul”, spune Andrei.

Povestea lui Andrei arată cât de repede poate deveni dependența de jocuri de noroc o capcană din care este greu să mai ieși. În spatele luminilor din cazinouri se ascund, de multe ori, povești de viață frânte.