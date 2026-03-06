Un medic de la ZOO Bucov, pus sub control judiciar pentru afaceri fictive cu câini fără stăpân

Un medic de la ZOO Bucov, angajat al Parcului „Constantin Stere”, a fost pus sub control judiciar în urma perchezițiilor efectuate ieri de polițiștii prahoveni, în ancheta privind animalele fără stăpân.

La acest articol a contribuit și Marius Nica.

Este vorba despre medicul veterinar Florin Dumitru, unic asociat și administrator al firmei Dog Catch Services SRL, care deține un cabinet veterinar în Strejnicu.

Potrivit unui comunicat al Poliției Prahova, din cercetări a rezultat că, în luna octombrie 2025, firma respectivă ar fi încheiat un contract de prestări servicii cu o primărie, având ca obiect capturarea câinilor fără stăpân.

„Ulterior, reprezentanții societății ar fi întocmit documente în care ar fi consemnat, în mod nereal, capturarea a peste 101 câini, deși nu ar fi deținut capacitatea logistică necesară și nu ar fi executat integral serviciile contractate, inducând astfel în eroare autoritatea contractantă și obținând în mod injust suma de peste 100.000 de lei”, se arată în comunicatul anchetatorilor.

Potrivit termene.ro, firma Dog Catch Services SRL a fost înființată în noiembrie 2024 și are ca obiect de activitate activități veterinare.

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat că a solicitat conducerii Parcului Bucov o notă de informare. În cazul în care medicul respectiv este implicat într-o anchetă penală, se va aplica procedura legală de suspendare a contractului de muncă până la finalizarea cercetărilor.

Alături de medicul veterinar a mai fost pus sub control judiciar un alt bărbat implicat în aceeași afacere, Valentin Ene.

Ei sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la uciderea cu intenție, fără drept a animalelor în formă continuată, participație improprie la abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Reamintim că polițiștii au efectuat ieri mai multe percheziții în Prahova, atât la adăposturile de câini din Boldești Scăeni și Bucov, cât și la mai multe primării, instituții publice precum DSVSA Prahova, persoane fizice și juridice.

