Elevi de meserie: viitori ospătari și bucătari, crescuți direct din școală, la Colegiul „Virgil Madgearu” din Ploiești

La Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, din Ploiești, îi găsim pe acei elevi „de meserie”, care se vor ospătari, bucătari sau lucrători în comerț. Timp de trei ani, la cursurile școlii profesionale ajung adolescenți care au înțeles de mici, unii din cauza posibilităților financiare reduse, că „munca e brățară de aur”, iar o calificare într-o anumită meserie îți asigură rapid un loc de muncă după terminarea studiilor.

În școală, pentru colegii lor, viitorii bucătari prepară delicioase cornuri cu ciocolată, dar și sendvișuri, vândute apoi, la prețuri modice, tot către colegii lor.

Un corn costă 2,5 lei, un sendviș 5 lei. Deși nu se pune problema de vreun profit cine știe ce, cu banii strânși, anul trecut, spune directoarea Alina Moise, a fost mobilată o sală de clasă.

Viitorii bucătari și ospătari de meserie nu simulează că muncesc într-o bucătărie, ci fac asta pe bune

Inspirați de ce au văzut la MasterChef ori la alte emisiuni de profil, tinerii de la Madgearu, care urmează fie școala profesională, fie liceul, speră să își găsească repede de lucru după absolvire, în domeniul HoReCa.

La clasa a XI-a de bucătari, din cadrul școlii profesionale, sunt, anul acesta, 14 cursanți, iar la cea de ospătari, alți 14.

Cerința este mare, spun profesorii, grație emisiunilor culinare la modă acum. În plus, piața muncii este ofertantă, iar absolvenții își găsesc ușor de lucru în restaurante din țară sau din străinătate.

Dincolo de partea de teorie, tinerii, dornici să ajungă, de ce nu, în restaurante cu stele Michelin, au parte și de foarte multe ore de practică, atât în școală, cât și la diverși agenți economici, care deja îi cheamă, contra cost, la diferite evenimente.

Viitorii bucătari și ospătari de meserie nu simulează că muncesc într-o bucătărie, ci fac asta pe bune. Totul, sub atenta supraveghere a doamnei Mariana, profesor de instruire practică. Un om extrem de riguros, nu doar în ceea ce privește prepararea alimentelor, ci și la capitolul igienă.

În bucătăria de la Madgearu, zilnic, miroase a aluat dospit, transformat în cornuri calde și sendvișuri delicioase

Cristi este în clasa a XI-a și visează să ajungă ajutor de bucătar. La fel, Fabian, care a moștenit pasiunea pentru gătit de la bunica lui, sau Mihaela, o adolescentă care povestește, zâmbind, că abia așteaptă să termine școala pentru a intra în câmpul muncii. Visul ei cel mai mare? Să lucreze într-un restaurant și să își câștige singură banii, să nu mai stea să depindă de părinți.

O atmosferă la fel de degajată găsim și în „restaurantul” din incinta Colegiului Economic, unde viitorii ospătari învață cum se servește clientul „ca la carte”, adoptând o ținută impecabilă, fiind amabili, prompți și politicoși.

Doamna Ioana e profesorul perfecționist care îi învață pe viitorii ospătari grija și respectul față de client

Doamna Ioana, „profa dură, dar extrem de perfecționistă”, cum o numesc elevii, acordă o atenție deosebită atunci când vine vorba despre servirea platourilor cu mâncare.

„Inclusiv felul în care flexezi piciorul atunci când așezi farfuria pe masă, în fața clientului, contează”, spune, zâmbind, George, unul dintre tinerii de aproape 18 ani, care a moștenit din familie pasiunea pentru ospătărie.

Tot ceea ce trece prin mâinile colegilor înscriși la Industrie și Alimentație Publică, specializarea bucătar, ajunge, mai apoi, la vânzare. Nu oriunde, ci tot în cadrul școlii.

Fetele de la Comerț învață inclusiv importanța muncii în echipă

Cornurile și sendvișurile sunt preluate de fete precum Sonia și Romina, care învață, la specializarea „Tehnician în activități de comerț”, din cadrul liceului, asta însemnând o calificare profesională de nivel 4, cum funcționează o unitate comercială, cum se gestionează monetarul, ce înseamnă un raport de gestiune și, mai spun ele, zâmbind, „învățăm cum să dăm rest, fiindcă foarte mulți nu știu”.

În cel de-al doilea magazin al școlii, doamna Nina vinde produsele preparate de viitorii bucătari ca pe „pâinea caldă”.

„Cam 200 de cornuri și sendvișuri avem zilnic. Toate se dau cât ai clipi din ochi”, povestește femeia, preocupată, în același timp, să îi dea restul Biancăi, o tânără de clasa a X-a, extrem de încântată că poate găsi în școală, la prețuri foarte mici, croissante și sendvișuri „ca la mama acasă”, pregătite cu mult simț de răspundere de către colegii ei mai mari.

Pepinieră de viitori bucătari și opătari la liceul ploieștean

Așa cum mărturisește și directorul liceului, Alina Moise, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a devenit o adevărată pepinieră de viitori bucătari, ospătari ori lucrători în comerț, care beneficiază de condiții bune pentru practică și învățarea artei culinare, dar și de stagii de pregătire la diverși agenți economici.

Aceștia din urmă și-au manifestat deja interesul de a folosi abilitățile tinerilor la diverse evenimente. Copii în formare, copii educați de mici cu ideea că munca nu obosește, ci construiește caractere puternice.