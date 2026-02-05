Simpaticul și Mormântul părintelui Arsenie Boca, aliații neașteptați ai președintelui Dan și ai UE împotriva acuzațiilor din SUA

În mod paradoxal, cea mai bună apărare față de acuzațiile aduse de raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților SUA poate fi fix incapacitatea statului român de a reacționa la situații identice cu cele descrise de aleșii americani ca fiind inacceptabile. Cel mai bun exemplu/argument – raportul prezidențial „Analiza privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României”.

Puțină istorie recentă

În primele două zile ale lunii octombrie 2025, de la reuniunea informală a Consiliului European de la Copenhaga, președintele Nicușor Dan a acaparat dezbaterea din țară prin prezentarea unui document pe care toți românii îl așteptau cu sufletul la gură. Dacă l-ai ratat, îl poți citi aici: raport-prezidential-influenta-rusiei

Prezentat de președintele Dan drept un document atât de important și esențial, încât mulți dintre liderii europeni i-au cerut copii pe care să le citească în avion.

Odată terminată conferința de la Copenhaga, „raportul prezidențial” a fost preluat și publicat pe zeci de platforme online. Documentul a fost publicat pe nenumărate site-uri cu explicația „dovada că ne-au atacat rușii și că alegerile au fost viciate”.

Au apărut știri despre cât de genială e infiltrarea rusească în România și ce ne-a făcut, dar mai ales despre ce ar fi putut să ne facă dacă nu era expusă prin acest document.

Iată un exemplu:

O fractură de logică

Sunt de multă vreme impresionat de eficiența cu care propaganda rusească și algoritmii Facebook, X, TikTok sau Google reușesc să creeze și să gestioneze mare parte din agenda publică din spațiul european și, mai ales, din România.

Tocmai de aceea, o declarație a președintelui Dan la respectiva conferință de presă mi-a dat fiori reci.

„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și mi-au spus că o să-l citească pe avionul de întoarcere. A existat interes”, spunea acesta, cu mimica omului fericit că a făcut o treabă de care e mândru.

În acel moment, declarația președintelui m-a făcut să experimentez simultan o crâncenă fractură de logică și un atac de panică.

În timp ce domnia sa vorbea de un document al statului român care a impresionat atât de tare pe ceilalți lideri europeni încât l-au cerut pentru aprofundare, eu citeam un document care era o însăilare de teme și texte cu tentă de roman polițist de raft trei.

Asta m-a făcut să mă întreb cât de slab pregătiți în domeniu sunt liderii aceia atât de impresionați, care au cerut copii „to go”, și cine ne apără/protejează pe noi.

Un raport subțire, în două forme

Pentru că președintele spunea, la un moment dat, în conferința de presă: „Am prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie anul trecut”, am căutat raportul Ministerului Public pe această temă. Îl găsiți aici: rh_presentation

După cum observați, cel puțin ca formă, raportul Ministerului Public nu este cel prezentat de președintele Dan liderilor europeni. Am remarcat însă că ambele documente care circulă în spațiul public sunt doar o însăilătură de informații fără (aproape) nicio valoare reală.

Ca să mă clarific, pe 10 noiembrie 2025 am trimis o solicitare de informații prin care întrebam instituția dacă își asumă raportul apărut fără antet în spațiul public și, dacă nu, de ce nu corectează informația.

Nu am primit răspuns în termenul legal, motiv pentru care am revenit de două ori asupra solicitării. Nu am primit răspuns nici la acestea.

Stați liniștiți, războiul hibrid o duce bine mersi sub nasul Președinției și Parchetului

Tăcerea Președinției nu a făcut decât să alimenteze curiozitatea pe care o aveam referitoare la cât de serioase sunt două dintre cele mai importante instituții ale statului atunci când vine vorba de măsuri de limitare a efectelor războiului hibrid.

Doar trăiesc în România și îi simt efectele în fiecare zi.

Am vrut să văd care au fost efectele reale asupra „ecosistemului online” identificat ca fiind sursa răului pe care s-a sprijinit mașinăria rusească de război hibrid ca să ne pulverizeze ideea de democrație, să distrugă ideea de alegeri și „să-și pună omul la Cotroceni”.

Am ales ca mediu de documentare rețeaua Facebook, cu care sunt familiarizat. Ambele rapoarte vorbesc despre existența aici a unui „ecosistem de peste 2.000 de pagini cu denumiri suggestive (greșelile aparțin documentului – n.r.), menite să atragă curiozitatea (…)”.

Autorii rapoartelor subliniază că scopul acestui ecosistem impresionant era acela de a „redirecționa traficul către site-uri cu domenii înregistrate pe servere din România sau internaționale” pentru a dezinforma și manipula românii.

Concluzia „raportului prezidențial” este una crâncenă: „Dacă publicul devine confuz și sceptic față de toate sursele, inclusiv cele reale, atacul și-a atins scopul”.

Ca om de bună credință, după ce termini de citit documentul nu ai decât să-ți faci cruce și să-ți spui: „ce bine că s-a aflat, se ocupă cine trebuie și s-a terminat cu ele și cu ei”.

Ei bine, dacă ai crezut asta, ți-ai luat țeapă. Nu „s-a terminat” nimic.

Cu adevărat șocant și scandalos este că, atât în octombrie 2025, cât și astăzi, m-am „informat” nestingherit de pe aproape toate paginile și site-urile identificate în raport ca fiind părți ale mașinăriei de război a rușilor.

Da, da, de pe acele pagini de Facebook și de pe acele domenii www pe care cea mai importantă instituție a statului, Președinția, le identifică drept arme principale folosite de dușman pentru distrugerea democrației românești – vedeți galeria foto de la final.

De pe aceste pagini, dar și de pe alte mii de pagini similare care postează zeci de mii de „texte” în fiecare lună, românii sunt sfătuiți cum să se înjure mai bine, cum să se certe mai aprig și, de ce nu, să-i dea una în bot ăluia care nu e de acord cu ei.

„Mucușori, progresiști, spălați pe creier sau iubitori de banane” – fiecare se înarmează cu „argumente” de pe acest „ecosistem” validat și girat de instituții de forță ale statului precum Președinția sau Ministerul Public.

Acestea fiind spuse…

Având în vedere cele expuse, cum vi se pare următorul pasaj din raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților SUA:

„Comisia Europeană a adoptat cele mai agresive măsuri de cenzură în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024. În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale desfășurat cu o lună înainte, câștigat de candidatul independent populist puțin cunoscut Călin Georgescu, după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în mod clandestin (…)”?

Recunosc, pe mine m-a bufnit râsul.

Cum adică „la ordinul UE” a cenzurat și a blocat statul român libera exprimare, când el nu e în stare să blocheze măcar pagini precum: „Frumusețile României”, „Mormântul părintelui Arsenie Boca”, „Simpaticul”?

După ce ați citit acest text, îl mai vedeți pe Statul Român sau pe Președintele ori Parchetul său ca, la ordinul Ursulei și al UE, să-i spună inamicului hibrid măcar: „te rog frumos, îmi dai voie să-ți blochez măcar o pagină”?

Eu nu. Și îmi e clar că, în acest război hibrid, suntem din ce în ce mai mult pe cont propriu.

Sunt în continuare indignat de faptul că niciun oficial nu vorbește clar și răspicat despre cât de importante sunt (meta)datele noastre și pentru companii americane precum Meta, X, Alphabet sau TikTok, nu doar pentru ruși.

Și că poate nu întâmplător acest raport a apărut exact în ziua în care, ca să vezi tupeu, autoritățile judiciare franceze l-au citat la audieri pe Elon Musk într-un dosar privind presupuse utilizări abuzive ale platformelor de social media.

Acest articol face parte din campania de conștientizare a pericolului reprezentat de publicitatea contextuală care promovează infracțiuni pe internetul cu conținut în limba română, începută de Observatorul Prahovean în decembrie 2024, la inițiativa jurnalistului Mihai Nicolae.

Campanie de informare publică susținută de Asociația pentru Transparență în Comunitate.